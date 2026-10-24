Afrique: Championnats d'Afrique de tennis de table Seniors - Médaille de bronze pour le duo tunisien Wassim Essid et Fadoua Garsi

Le duo de la sélection tunisienne, composé de Wassim Essid et Fadoua Garsi, a décroché la médaille de bronze de l'épreuve du double mixte lors des Championnats d'Afrique de tennis de table seniors, qui se déroulent dans la ville marocaine de Tanger jusqu'au 25 octobre.

Le tandem tunisien s'est incliné en demi-finale face à la paire égyptienne formée par Youssef Abdelaziz et Mariam Alhodaby sur le score de 3 à 0 (11-6, 11-5, 7-11 [Note : selon le texte arabe, les scores des sets sont 6-11, 5-11 et 7-11]).

Sur leur chemin vers le dernier carré, Essid et Garsi avaient éliminé le duo rwandais Blaise Shemawa et Elvire Tumukunde (3-0 : 11-2, 11-4, 11-6), puis la paire algérienne Melhane Djellouli et Djad Mouris (3-0 : 11-6, 11-2, 11-9).

Il s'agit de la troisième médaille pour la délégation tunisienne dans cette compétition, après la médaille d'argent de l'épreuve par équipes dames et la médaille de bronze de l'épreuve par équipes hommes.