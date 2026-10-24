Afrique: Championnats d'Afrique de tennis de table Seniors - Médaille de bronze pour le duo tunisien Wassim Essid et Fadoua Garsi

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le duo de la sélection tunisienne, composé de Wassim Essid et Fadoua Garsi, a décroché la médaille de bronze de l'épreuve du double mixte lors des Championnats d'Afrique de tennis de table seniors, qui se déroulent dans la ville marocaine de Tanger jusqu'au 25 octobre.

Le tandem tunisien s'est incliné en demi-finale face à la paire égyptienne formée par Youssef Abdelaziz et Mariam Alhodaby sur le score de 3 à 0 (11-6, 11-5, 7-11 [Note : selon le texte arabe, les scores des sets sont 6-11, 5-11 et 7-11]).

Sur leur chemin vers le dernier carré, Essid et Garsi avaient éliminé le duo rwandais Blaise Shemawa et Elvire Tumukunde (3-0 : 11-2, 11-4, 11-6), puis la paire algérienne Melhane Djellouli et Djad Mouris (3-0 : 11-6, 11-2, 11-9).

Il s'agit de la troisième médaille pour la délégation tunisienne dans cette compétition, après la médaille d'argent de l'épreuve par équipes dames et la médaille de bronze de l'épreuve par équipes hommes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.