Sénégal: La Brigade nationale des sapeurs-pompiers renforcée de 11 milliards de francs CFA en 2026 (Bassirou Diomaye Faye)

- Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé samedi la mobilisation de 11 milliards de francs CFA, dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, pour renforcer la couverture territoriale de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), avec l'ambition de doter tous les départements du pays d'une compagnie d'incendie et de secours.

"La montée en puissance de ce groupement, de cette brigade désormais, est devenue un constat, mais il reste encore du chemin à faire. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, 11 milliards de crédits ont été prévus pour la couverture qui permettrait que tous les autres départements du pays soient dotés d'une compagnie", a-t-il déclaré lors de l'inauguration de la 15e compagnie d'incendie et de secours de Diamniadio.

"Nous allons continuer à renforcer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sur le plan des infrastructures, des équipements et des ressources humaines", a -t-l poursuivi en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé et du Général de brigade Mamadou Ndoye, commandant la Brigade nationale des sapeurs pompiers.

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Le chef de l'État a souligné que le renforcement de ce dispositif constitue une priorité dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, compte tenu de la nécessité de garantir une intervention rapide et efficace des secours sur l'ensemble du territoire national.

Il a estimé que l'ouverture de cette nouvelle caserne revêt une importance particulière pour Diamniadio et ses environs, une zone en pleine expansion marquée par l'implantation de nombreuses infrastructures.

Selon lui, la création de la 15e compagnie des sapeurs-pompiers permettra notamment de réduire les distances d'intervention jusque-là couvertes par la 14e compagnie, qui desservait un périmètre particulièrement étendu dans le secteur de Rufisque.

Le président de la République a rappelé que la rapidité d'intervention constitue un facteur déterminant dans la prise en charge des sinistres et le sauvetage des vies humaines.

À ce sujet, il a évoqué une intervention récente à Dakar, à la suite d'un accident ayant coûté la vie à deux ouvriers, auxquels il a rendu hommage, soulignant qu'un délai de réaction de six minutes avait été enregistré.

Cette situation, a-t-il relevé, illustre l'importance de disposer d'infrastructures de sécurité de proximité, notamment des casernes de sapeurs-pompiers, afin de réduire les délais d'intervention et de limiter les pertes en vies humaines.

Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'adapter les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité à la diversité des menaces, à travers des moyens adéquats, une formation appropriée et des équipements performants.

Bassirou Diomaye Faye a assuré que les efforts de renforcement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se poursuivront, en vue de permettre aux équipes de secours d'intervenir avec davantage d'efficacité, quel que soit le lieu où se trouvent les populations.

Le président de la République a enfin souligné qu'en dépit des progrès enregistrés dans la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour combler les déficits d'infrastructures, notamment dans certaines zones de l'intérieur du pays.