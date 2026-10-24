Sénégal: Anniversaire de l'ONU - Dakar réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

24 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Le Sénégal a réaffirmé son attachement aux idéaux des Nations Unies et son engagement à accompagner l'installation de leur personnel à Diamniadio, tout en plaidant pour une gouvernance inclusive de l'intelligence artificielle (IA), a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang.

"Le Sénégal reste attaché aux idéaux de paix, de justice et de prospérité que vous poursuivez au quotidien", a-t-il affirmé lors de la célébration du 81e anniversaire de l'ONU, organisée pour la première fois à la Maison des Nations Unies de Diamniadio.

Monsieur Niang a assuré que le gouvernement accompagnerait le déménagement du personnel onusien afin de lui garantir des conditions optimales de travail.

Abordant les enjeux du numérique, il a plaidé pour "un usage rationnel, inclusif, équitable et humaniste de l'IA", soulignant le rôle des Nations Unies dans la gouvernance de cette technologie.

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Le chef de la diplomatie sénégalaise a également rappelé les objectifs du New Deal technologique, qui ambitionne de porter la contribution du numérique à 15 % du produit intérieur brut d'ici à 2034 et de générer 350 000 emplois directs et indirects.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Cheikh Oumar Ba, de membres du corps diplomatique et de représentants du système des Nations Unies.

La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal, Aminata Maiga, a estimé que cette Maison de l'ONU à Diamniadio devait renforcer la coordination entre les agences onusiennes et rapprocher davantage l'Organisation des populations.

Elle a qualifié cette première célébration à Diamniadio de nouveau chapitre du partenariat entre le Sénégal et les Nations Unies, placé sous le signe de l'unité, de l'innovation et de la solidarité.

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