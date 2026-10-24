Sénégal: Kébémer - Le bilan de l'accident entre un camion et un minicar passe à huit morts

24 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le bilan de la collision entre un camion et un minicar de transport en commun, survenu vendredi dans la soirée sur l'axe Ndande-Kébémer, s'est alourdi à huit morts, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Six personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis que deux autres ont succombé à leurs blessures après leur évacuation vers des structures sanitaires, portant le bilan provisoire à huit morts, a expliqué la même source.

Au total, 14 victimes ont été dénombrées.

L'accident s'est produit vendredi aux environs de 21 heures, sur la route nationale numéro 2 reliant Ndande à Kébémer.

L'enquête de la gendarmerie se poursuit pour déterminer les circonstances de l'accident.

Lire l'article original sur APS.

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