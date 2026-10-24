Sénégal: Kébémer - Le bilan de l'accident entre un camion et un minicar passe à huit morts

Le bilan de la collision entre un camion et un minicar de transport en commun, survenu vendredi dans la soirée sur l'axe Ndande-Kébémer, s'est alourdi à huit morts, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Six personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis que deux autres ont succombé à leurs blessures après leur évacuation vers des structures sanitaires, portant le bilan provisoire à huit morts, a expliqué la même source.

Au total, 14 victimes ont été dénombrées.

L'accident s'est produit vendredi aux environs de 21 heures, sur la route nationale numéro 2 reliant Ndande à Kébémer.

L'enquête de la gendarmerie se poursuit pour déterminer les circonstances de l'accident.