Sénégal: La BNSP prévoit la construction de 187 casernes à l'horizon 2035

- La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) prévoit la construction de 187 casernes à l'horizon 2035, dont 80 sur la période 2025-2029, dans le cadre d'un programme visant à renforcer la couverture territoriale des secours et à moderniser les infrastructures de sécurité civile, a annoncé samedi le colonel Papa Ange Michel Diatta.

"La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) prévoit la construction de 187 casernes à l'horizon 2035, dont 80 sur la période 2025-2029, dans le cadre d'un programme visant à renforcer la couverture territoriale des secours et à moderniser les infrastructures de sécurité civile", a-t-il déclaré .

Le Chef de la chaîne emploi de la BNSP présentait les grandes lignes de ce projet lors de la cérémonie d'inauguration de la 15e compagnie d'incendie et de secours de Diamniadio, présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Selon lui, ce programme ambitionne notamment de rapprocher les services de secours des populations, d'améliorer les délais d'intervention et de renforcer les capacités opérationnelles de la Brigade face aux risques liés à l'urbanisation, à la croissance démographique et au développement des infrastructures.

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Le colonel Diatta a indiqué que "sept départements du Sénégal ne disposent pas encore de casernes de sapeurs-pompiers", soulignant la nécessité de "poursuivre le maillage territorial afin de garantir un accès plus équitable aux services de secours".

La stratégie prévoit également le développement de casernes spécialisées pour une meilleure prise en charge des risques particuliers, notamment les effondrements d'immeubles et les accidents majeurs.

Le responsable de la BNSP a relevé que, lors de certaines interventions survenues à l'intérieur du pays, des unités spécialisées basées à Dakar ont dû être déployées en renfort, une situation qui souligne l'importance de renforcer les capacités opérationnelles dans les différentes régions.

La prévention et la modernisation au coeur du programme

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et de la stratégie de développement de la BNSP pour la période 2025-2029.

Il repose notamment sur le renforcement de la prévention et de la prévision des risques, la promotion d'une culture de la sécurité civile auprès des populations, l'équité territoriale dans l'accès aux secours et le développement de capacités spécialisées.

Le programme prévoit également la mise en place d'infrastructures interconnectées, notamment des centres de commandement capables de centraliser et de géolocaliser les appels, afin d'améliorer la coordination des interventions et le suivi des opérations en temps réel.

La formation figure également parmi les priorités de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui entend renforcer ses capacités nationales de formation des officiers et des personnels opérationnels.

Le colonel Papa Ange Michel Diatta a par ailleurs insisté sur la nécessité de développer la médicalisation des secours, à travers des ambulances adaptées à la prise en charge des victimes.

Il a souligné que la modernisation des infrastructures et des équipements doit permettre à la BNSP d'améliorer sa capacité de réponse aux situations d'urgence, tout en consolidant son rôle dans les opérations de secours au Sénégal et, au besoin, à l'étranger.