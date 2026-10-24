Sénégal: Diourbel - 60 nouveaux pensionnaires installés au Lycée scientifique d'excellence

24 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Soixante nouveaux élèves admis en classe de Seconde au Lycée scientifique d'excellence de Diourbel (centre ) ont été officiellement installés samedi, lors d'une cérémonie présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, au titre de l'année scolaire 2026-2027.

L'inspecteur d'académie de Diourbel, Aboubacry Sadikh Niang, a exprimé sa satisfaction de contribuer à la mise en oeuvre des orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment en matière de formation d'un capital humain de qualité dans les sciences, les mathématiques, le numérique et l'intelligence artificielle.

Il a indiqué que l'objectif est désormais d'atteindre 100 % de réussite au baccalauréat dès le premier tour, avec des mentions pour tous les candidats.

Il a rappelé que l'établissement a enregistré un taux de réussite de 100 % au premier tour lors des sessions de 2025 et 2026.

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Pour consolider ces performances, l'inspecteur d'académie a annoncé le renforcement prochain du personnel enseignant avec le recrutement de cinq professeurs par appel à candidature.

Il a également évoqué la nécessité d'améliorer l'encadrement pédagogique ainsi que les conditions d'hébergement, de restauration et de loisirs des pensionnaires.

De son côté, Djibril Diop a félicité les nouveaux élèves pour leur admission et les a exhortés à faire preuve de discipline, de persévérance et de rigueur afin de préserver le prestige de l'établissement et de contribuer au développement scientifique et technologique du Sénégal.

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