Sénégal: Une organisation féministe appelle de ses voeux la réforme du Code de la famille

Kaffrine — La directrice exécutive de l'ONG JGEN Women Global Entrepreneurship (J-Gen Sénégal) Maimouna Astou Yade, a plaidé, samedi à Kaffrine (centre), pour une réforme du Code de la famille, préconisant la révision de certaines de ses dispositions jugées "discriminatoires".

"Il faudra qu'on parle de la réforme du Code de la famille à travers la révision des dispositions discriminatoires qui y figurent", a-t-elle déclaré lors d'une rencontre d'information avec des acteurs départementaux en prélude aux Assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles prévues au mois de novembre

La rencontre s'est déroulée en présence du président du Conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, de la superviseure régionale des pré-Assises à Kaffrine, Diarry Gadio, de la directrice régionale de la Famille, Ndeye Sylla, ainsi que de plusieurs acteurs et actrices engagés dans la promotion des droits des femmes et des filles.

Cette initiative s'inscrit dans le processus préparatoire des Assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles, lancées en 2025 avec la mise en place d'un comité de pilotage regroupant plus de 60 organisations de la société civile, a indiqué Maimouna Astou Yade.

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La tournée a également permis à la délégation de s'intéresser au fonctionnement du Centre d'accueil unique de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG).

L'ONG J-Gen Sénégal entend accompagner cette structure dans la vulgarisation de son modèle de prise en charge, en vue de favoriser sa diffusion dans les autres départements du pays.