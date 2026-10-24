Sénégal: Octobre Rose - Huit ans après la mort de Ndeye Khady Ndiaye, sa soeur jumelle témoigne

24 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'histoire de Ndèye Khady Ndiaye avait profondément ému et indigné le Sénégal en 2017. Diagnostiquée d'un cancer, la jeune femme s'était heurtée aux dures réalités du système de santé de l'époque : l'unique machine de radiothérapie du pays était alors hors service. Évacuée d'urgence au Maroc pour poursuivre son traitement, elle s'était éteinte peu après son retour au pays.

Aujourd'hui, si la douleur demeure intacte, Yaye Fatou Ndiaye, sa soeur jumelle choisit de transformer ce drame familial en un combat salvateur. À travers son récit, elle exhorte les femmes à se faire dépister le plus tôt possible pour éviter de futurs drames.

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