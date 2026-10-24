Sénégal: ONFP - Une Amicale des femmes lancée pour renforcer la solidarité

Dakar — L'Office national de formation professionnelle (ONFP) a lancé, vendredi, à Dakar, l'Amicale des femmes de l'institution, dans le cadre de la célébration de ses 40 ans et des activités d'Octobre Rose consacrées à la prévention des cancers féminins.

Présidant la cérémonie, la directrice générale de l'ONFP, Dr Mame Awa Ndoye, a souligné que cette initiative vise à renforcer la solidarité, l'entraide et l'épanouissement du personnel féminin.

"Je souhaite que cette Amicale soit bien plus qu'une structure. Je souhaite qu'elle devienne un espace d'écoute, d'entraide, de partage, mais surtout d'initiative", a-t-elle déclaré, invitant les membres à promouvoir le bien-être au travail et à contribuer à la réalisation des missions de l'Office.

Elle a également rappelé l'importance du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, appelant les femmes à prendre soin de leur santé.

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La présidente de l'Amicale, Ndeye Maguette Wade, a réaffirmé l'engagement des membres à accompagner la direction générale dans ses missions.

"Nous voulons vous accompagner dans le travail de chaque jour, dans les défis, dans les périodes difficiles comme dans les grandes réalisations", a-t-elle déclaré à l'endroit de Dr Ndoye, désignée présidente d'honneur de la structure.

Ndeye Maguette Wade a insisté sur la nécessité de faire de cette structure un cadre durable de solidarité et de soutien mutuel, soulignant que "notre force ne réside pas seulement dans ce que nous sommes individuellement, mais dans ce que nous devenons lorsque nous sommes unies".

La cérémonie a été précédée d'une journée de sensibilisation à la prévention et au dépistage des cancers féminins, avec des consultations et des dépistages gratuits au profit des femmes de l'institution.