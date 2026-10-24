Sénégal: JOJ - Le service de santé des armées teste son dispositif d'évacuation sanitaire (DIRPA)

Dakar — Le service de santé des Armées sénégalaises a procédé vendredi a une reconnaissance par hélicoptère du dispositif d'évacuation sanitaire dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, rapporte la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA).

À travers cette démarche, les Armées réaffirment leur partenariat et leur engagement à accompagner les initiatives nationales et à apporter leur contribution au bon déroulement des JOJ Dakar 2026, a indiqué la DIRPA.

Elle renseigne que le Vice-amiral d'escadre Oumar Wade , Chef d'état-major général des Armées (CEMGA), a été reçu par Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat direct entre les Armées et le COJOJ, "a permis d'échanger sur les derniers réglages en direction des Jeux Olympiques de la Jeunesse".

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Elle visait plus particulièrement à faire le point sur les aspects sécuritaires, sanitaires et logistiques, garantissant ainsi la contribution optimale des Armées à la réussite de cet événement sportif international que le Sénégal s'apprête à accueillir, précise la DIRPA.

Les JOJ démarrent samedi prochain pour prendre fin le 13 novembre . Les JOJ, premier événement olympique organisé sur le continent africain, vont se dérouler entre Dakar, Diamniadio et Saly.

Environ 2 700 athlètes sont attendus aux Jeux Dakar 2026, avec une parité totale