Ile Maurice: Le Reform Party interpelle les autorités

Réuni ce samedi 24 octobre au «Labourdonnais Waterfront Hotel», le Reform Party a passé en revue plusieurs dossiers sensibles de l'actualité nationale. Pénuries d'eau, fourniture d'électricité, pesticides dans l'alimentation, annulation d'épreuves du SC et HSC, manque de médicaments : le parti a critiqué la gestion des autorités tout en avançant ses propres propositions.

Eau : une distribution jugée insuffisante

Le parti a rappelé qu'une étude hydrographique de 1961 évaluait la capacité de Mare-aux-Vacoas à 25,8 millions de mètres cubes. Selon son représentant, ce réservoir contribue aujourd'hui à l'approvisionnement de 112 000 à 115 000 foyers. Pourtant, le taux de distribution d'eau dans le pays ne dépasserait pas 60 à 65 %.

Pour y remédier, le Reform Party propose :

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⚫ la récupération des eaux perdues ;

⚫ l'installation de pompes et de systèmes de filtration ;

⚫ le développement de 10 à 15 projets de captage et de redistribution ;

⚫ le recours au dessalement et au modèle Build, Operate and Transfer (BOT).

Électricité : un réseau vieillissant face à une demande en hausse

Ahmad Bashir Jahangeer a pointé du doigt l'absence de nouvelles capacités de production et le vieillissement des équipements du Central Electricity Board (CEB). La demande de pointe, estimée à 560 MW l'année dernière, pourrait grimper à 610 MW cette année, a-t-il averti.

Parmi les solutions avancées : l'installation de générateurs mobiles, le développement des énergies renouvelables et la construction d'une centrale à cycle combiné.

Pesticides : appel à des contrôles renforcés

Manjeeta Baichoo a évoqué quelque 885 cas - sans en préciser la nature - ainsi que 200 à 300 nouveaux cas de cancer chaque mois. Elle réclame un renforcement des contrôles des résidus de pesticides sur les fruits et légumes, une vérification des moyens dont disposent les laboratoires et un soutien financier aux planteurs désireux de se tourner vers l'agriculture biologique.

Elle plaide également pour la multiplication des potagers scolaires et une meilleure sensibilisation à la sécurité alimentaire.

SC/HSC : l'équité des candidats en question

Le parti s'interroge sur les conséquences de l'annulation définitive de certaines épreuves internationales initialement prévues le 13 octobre. Il demande à la Mauritius Examinations Syndicate (MES) de revoir, en concertation avec Cambridge et les partenaires éducatifs, le protocole d'évaluation, afin de garantir l'équité entre les candidats - en particulier pour l'attribution des bourses.

Médicaments : plus de Rs 10 millions de pertes dénoncées

Le Reform Party a enfin dénoncé les pénuries de médicaments et le gaspillage de produits périmés, chiffrant les pertes à plus de Rs 10 millions en 2026. Il réclame un système de suivi des stocks, des procédures d'achat transparentes et des mesures pour rendre les traitements plus accessibles.

En conclusion, le parti a lancé un appel au calme après les tensions récentes, estimant que «la violence ne constitue pas une solution aux difficultés du pays».