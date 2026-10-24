Ile Maurice: Trois suspects arrêtés, un préjudice de plus de Rs 328 000

Trois suspects ont été arrêtés par la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin dans le cadre de l'enquête sur le pillage d'un supermarché situé à la rue Colonel Maingard, à Beau-Bassin, dans la nuit du 12 au 13 octobre. Louis Jason Didon, 35 ans, a été interpellé jeudi 22 octobre, tandis que Naim Khan et Jean Jonathan Benoit Begue avaient été arrêtés deux jours plus tôt. Le montant des biens et des marchandises dérobés est estimé à Rs 328 875. Un véhicule utilitaire, également volé lors des faits, a depuis été retrouvé entièrement incendié.

L'arrestation de Louis Jason Didon, un habitant de Beau-Bassin exerçant comme technicien en lutte antiparasitaire, fait suite à une opération menée par les enquêteurs de la CID de Beau-Bassin et de Barkly, avec le concours des Field Intelligence Officers (FIO), sous la supervision du Detective Inspector Louise. Selon les informations policières, le trentenaire aurait reconnu son implication dans le pillage lors de son interrogatoire. Aucun objet volé n'a toutefois été récupéré à la suite de son interpellation. Il a été placé en détention au poste de police de Camp-Levieux.

Les deux autres suspects, Naim Khan et Jean Jonathan Benoit Begue, avaient été arrêtés mardi 20 octobre. Ils auraient été trouvés en possession d'objets volés. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer le rôle présumé de chacun dans cette affaire.

Le pillage aurait été commis entre le lundi 12 octobre, à 7 heures, et le mardi 13 octobre. Selon la plainte déposée par le propriétaire du supermarché, un ressortissant bangladais de 45 ans, des individus auraient forcé les cadenas et les volets roulants de l'établissement avant de s'emparer d'une importante quantité de marchandises.

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Parmi les articles dérobés figurent cinq paquets de cartes Emtel, douze paquets de cartes Chili et 145 boîtes de cigarettes des marques Messini, Pall Mall et Benson, d'une valeur de Rs 38 000. Des produits carnés réfrigérés, estimés à Rs 192 675, ainsi que des boissons gazeuses d'une valeur de Rs 40 350 ont également été emportés.

Les malfaiteurs auraient aussi fait main basse sur Rs 57 000 en espèces, deux téléphones portables, un sac, des effets personnels, plusieurs documents et quatre carnets de chèques des banques MCB et Bank of Baroda.

Un véhicule Mitsubishi Triton 4x4 rouge a également été dérobé. Il a depuis été retrouvé complètement détruit par un incendie. Sa valeur n'a pas été précisée dans le rapport de police. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances de ce pillage et d'identifier d'éventuels autres individus impliqués.