Ile Maurice: Patrick Assirvaden envisage la réquisition de 15 à 20 forages supplémentaires à travers l'île

Face à la sécheresse persistante et à la baisse des réserves en eau, le gouvernement entend accélérer la mobilisation des ressources souterraines pour atténuer les difficultés d'approvisionnement. Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, envisage ainsi de réquisitionner 15 à 20 forages supplémentaires à travers l'île. Une demande a été adressée à la Water Resources Unit afin d'identifier les installations susceptibles d'être raccordées au réseau de distribution de la Central Water Authority (CWA).

Ce samedi 24 octobre, le ministre a effectué une tournée sur plusieurs sites de forage afin d'évaluer les possibilités d'augmenter rapidement les volumes d'eau disponibles. Sa visite a débuté à Tribeca, où il a inspecté un forage situé à environ 15 mètres sous le niveau du sol. Il s'est ensuite rendu à Côte-d'Or, où un forage réquisitionné auprès de Landscope fournit 1,2 million de litres d'eau par jour.

Cette ressource contribue à l'approvisionnement de Côte-d'Or, de Saint-Pierre et d'Helvétia, tout en permettant de réduire la pression sur le réseau alimenté par la station de traitement de La Marie. «Nous sommes dans une situation d'urgence et il faut mobiliser toutes les ressources disponibles pour soulager la population», a déclaré Patrick Assirvaden. Le ministre a souligné que les mesures engagées visent avant tout à améliorer l'approvisionnement à court terme.

La situation est particulièrement préoccupante à Mare-Longue, où le débit serait passé d'environ 110 000 à moins de 50 000 mètres cubes, accentuant les difficultés d'approvisionnement.

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Patrick Assirvaden souhaite désormais étendre cette démarche à d'autres régions. «J'ai demandé à la Water Resources Unit de nous fournir une liste de 15 à 20 forages dans différentes régions afin que nous puissions les réquisitionner et les connecter au réseau», a-t-il expliqué.

L'objectif est de renforcer les capacités de la CWA et de redistribuer l'eau vers les secteurs les plus touchés par les pénuries. La tournée ministérielle s'est poursuivie à Valentina, où deux autres forages ont été inspectés. Leurs capacités de production n'ont toutefois pas encore été précisées. Les autorités misent sur l'identification de nouvelles ressources pour accroître les volumes d'eau disponibles dans les jours et les semaines à venir.

Des mesures à plus long terme

Au-delà de la réquisition de forages, le gouvernement examine d'autres pistes pour améliorer l'approvisionnement en eau. Parmi celles-ci figure l'exploitation des ressources de Tamarind Falls, où des travaux de pompage et l'installation de colonnes sont envisagés afin d'acheminer l'eau vers le réseau de distribution.

À court terme, les autorités entendent également maintenir le recours aux camions-citernes et aux réservoirs temporaires pour venir en aide aux habitants, notamment dans les régions en altitude, où la baisse de pression complique davantage la distribution.

Patrick Assirvaden estime toutefois que ces mesures d'urgence ne suffiront pas à garantir durablement la sécurité hydrique du pays. «Nous ne pouvons pas continuer à dépendre uniquement de la nature», a-t-il fait ressortir.

Le ministre insiste ainsi sur la nécessité d'accélérer les projets à long terme, notamment la construction de barrages, la réduction des pertes sur le réseau de distribution et le développement du dessalement de l'eau de mer. Dans cette optique, le Pipe Replacement Programme, destiné à remplacer les canalisations vieillissantes, sera également accéléré afin de réduire les pertes d'eau sur le réseau, estimées à 62 %.