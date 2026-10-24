Ile Maurice: Octobre Rose - Comprendre le cancer du sein pour mieux agir

À l'occasion d'Octobre Rose, la Dr Yashmeeta Bundhoo, médecin spécialiste en oncologie clinique et radiothérapie, nous éclaire sur l'importance de la sensibilisation au cancer du sein. Chaque année, cette campagne rappelle l'importance de la prévention, du dépistage précoce et de l'information. Au-delà du symbole du ruban rose, elle nous invite à mieux comprendre cette maladie, à reconnaître les signes d'alerte et à adopter les bons réflexes pour agir à temps.

Qu'est-ce que le cancer du sein ?

Le sein est constitué de glandes qui produisent le lait, de canaux qui le transportent, ainsi que de tissus graisseux et conjonctifs. Le cancer du sein apparaît lorsque certaines cellules se multiplient de manière incontrôlée et forment une tumeur maligne. Les cancers invasifs peuvent se propager aux ganglions lymphatiques ou à d'autres organes. Un diagnostic et une prise en charge précoces améliorent les chances de réussite du traitement.

Il existe plusieurs types de cancers du sein. Certains se développent dans les canaux mammaires, d'autres dans les lobules. Leur évolution et leur traitement varient selon le type de cancer, son stade et ses caractéristiques biologiques. C'est pourquoi un diagnostic précis est indispensable pour déterminer la prise en charge la plus appropriée.

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Quels sont les facteurs de risque ?

L'âge constitue l'un des principaux facteurs de risque. Les antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, certaines mutations génétiques héréditaires, une exposition hormonale prolongée et certains facteurs liés au mode de vie peuvent également intervenir. Toutefois, il est important de comprendre qu'un facteur de risque augmente la probabilité de développer la maladie sans en déterminer systématiquement l'apparition.

Une femme sans antécédents familiaux peut donc être touchée, tandis qu'une femme présentant plusieurs facteurs de risque ne développera pas nécessairement un cancer. Connaître son histoire médicale et familiale permet néanmoins au médecin d'évaluer le niveau de risque et de proposer un suivi adapté.

Quels signes doivent alerter ?

Le cancer du sein ne provoque pas toujours de douleur à ses premiers stades. Parmi les changements à surveiller figurent une grosseur dans le sein ou sous l'aisselle, une modification de la forme ou de la taille du sein, une peau qui se creuse ou prend un aspect semblable à une peau d'orange, une rétraction récente du mamelon ou un écoulement inhabituel, notamment sanglant.

Ces signes ne sont pas systématiquement synonymes de cancer. Cependant, toute modification nouvelle ou persistante mérite une consultation médicale. Il ne faut pas attendre l'apparition d'une douleur pour demander un avis médical.

La mammographie : pourquoi est-elle importante ?

La mammographie est un examen d'imagerie utilisant des rayons X à faible dose pour visualiser les tissus mammaires. Elle peut détecter certaines anomalies avant qu'elles ne soient palpables ou qu'elles provoquent des symptômes. C'est ce qui en fait un outil essentiel du dépistage.

Pendant l'examen, chaque sein est brièvement comprimé entre deux plaques afin d'obtenir des images suffisamment précises. Une gêne temporaire est possible, mais la compression ne dure généralement que quelques secondes. Il est utile de signaler au personnel médical une grossesse possible, des symptômes ou des antécédents mammaires.

Il faut distinguer le dépistage, destiné aux femmes ne présentant aucun symptôme, de l'examen diagnostique, prescrit lorsqu'une anomalie ou un symptôme nécessite des investigations complémentaires. Selon les résultats, d'autres examens, comme une échographie ou une biopsie, peuvent être nécessaires. Une biopsie consiste à prélever un petit échantillon de tissu pour l'analyser.

L'âge de début et la fréquence du dépistage dépendent des recommandations médicales, des antécédents et du niveau de risque individuel. Un professionnel de santé peut conseiller la démarche la plus adaptée à chaque femme. Une mammographie normale n'exclut pas totalement un cancer : toute nouvelle anomalie du sein doit être évaluée, même après un examen récent rassurant.

Comment réduire le risque de cancer du sein ?

Bien qu'il ne soit pas possible d'éviter tous les cancers du sein, certaines habitudes peuvent contribuer à réduire les risques. Pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée, limiter la consommation d'alcool et maintenir un poids favorable à la santé sont des mesures bénéfiques. Il est également essentiel de rester attentive aux changements inhabituels des seins et de consulter un médecin en cas de doute. Enfin, un suivi médical régulier permet de discuter des examens de dépistage adaptés à chaque situation.

Quels services City Clinic propose-t-elle à l'occasion d'Octobre Rose ?

À l'occasion d'Octobre Rose, City Clinic réaffirme son engagement en faveur de la santé des femmes en proposant une gamme de services médicaux adaptés à leurs besoins. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, nous proposons notamment des mammographies, des échographies mammaires et des consultations avec nos médecins, selon les indications médicales.

Parce que chaque femme mérite une attention particulière, nous encourageons toutes les femmes à s'informer, à consulter en cas de doute et à discuter avec leur médecin des examens recommandés en fonction de leur âge, de leurs antécédents et de leur situation personnelle.

Le cancer du sein ne doit pas être un sujet tabou. S'informer, reconnaître les signes d'alerte et consulter sans tarder en cas de changement inhabituel sont des démarches essentielles, en octobre comme tout au long de l'année.

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