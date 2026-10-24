Ile Maurice: Pesticides abandonnés en pleine nature - Le scandale des déchets toxiques

24 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Des bidons potentiellement contaminés, abandonnés au beau milieu de la nature. À Salazie, dans la région de la Nicolière, des dizaines de contenants qui auraient servi à des produits ont été retrouvés à même le sol. Une découverte qui soulève de sérieuses interrogations sur les pratiques de ceux qui ont choisi de s'en débarrasser ainsi que sur les risques que ces déchets pourraient représenter pour l'environnement et la population.

L'image, publiée par le groupe Renaissance du Nord sur sa page, est sans équivoque : des contenants qui n'ont manifestement rien à faire dans un espace naturel, exposés aux intempéries et à proximité des terres. Si la nature exacte des produits reste à déterminer, leur présence dans cet environnement suffit à susciter l'inquiétude. Qui a abandonné ces déchets ? Depuis combien de temps sont-ils là ? Et surtout, des substances susceptibles de contaminer les sols ou les cours d'eau ont-elles déjà commencé à se disperser dans l'environnement ?

Face à cette situation, Renaissance du Nord interpelle les autorités. Le groupe réclame une intervention urgente afin de sécuriser les lieux, d'identifier les produits concernés et de retrouver les responsables de cet abandon. Une requête a également été adressée au ministère de l'Environnement pour que toute la lumière soit faite et que des sanctions soient prises si les responsabilités sont établies.

Car un espace naturel n'est pas une décharge. Et lorsqu'il s'agit de produits potentiellement dangereux, l'abandon sauvage de déchets ne relève plus du simple incivisme : il peut devenir une menace pour notre patrimoine naturel et notre santé.

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