Sénégal: Électrification rurale - L'Aser a besoin de 400 milliards de FCFA pour raccorder 6 400 localités

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) estime à plus de 400 milliards de FCFA le financement nécessaire pour électrifier 6 400 localités encore non raccordées, en plus des 6 000 localités où les travaux sont déjà en cours. L'objectif de l'État est d'assurer l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.

Après Saint-Louis, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser), Pape Momar Ngom, a poursuivi, vendredi, sa tournée dans la région de Louga, notamment dans le département de Kébémer. Il s'est rendu dans la commune de Kanène Ndiob, précisément à Darou Cissé, ainsi qu'à Thiss Wolof et Thiss Peul, des localités récemment raccordées au réseau électrique.

À cette occasion, Pape Momar Ngom a réaffirmé l'ambition de l'État d'assurer l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Selon lui, 6 400 localités restent à électrifier, en plus des 6 000 localités dans lesquelles les travaux sont déjà en cours.

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« Il faut un financement de plus de 400 milliards de FCFA pour électrifier l'ensemble de ces villages. Nous sommes en train de travailler là-dessus, car cela demande beaucoup de moyens », a-t-il déclaré. Le directeur général de l'Aser a également fait état de promesses de financement de la part de partenaires privés.

Il a précisé que les chantiers seront lancés dès la signature des contrats et des conventions de financement. Pour lui, l'accès à l'électricité constitue une condition essentielle du développement. « Sans électricité, on ne peut pas parler de développement », a-t-il soutenu.

Évaluer les réalisations et écouter les populations

La tournée du directeur général vise également à visiter les localités récemment raccordées afin d'évaluer le niveau de satisfaction des populations quant aux travaux réalisés. Elle doit aussi permettre de recueillir leurs préoccupations et leurs attentes, en vue d'identifier les interventions complémentaires que l'Aser pourrait mener, en collaboration avec la Compagnie maroco-sénégalaise de l'électricité (Comasel).