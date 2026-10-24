Sénégal: Sapeurs-pompiers - Bassirou Diomaye Faye inaugure la 15e compagnie à Diamniadio

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 24 octobre 2026, à l'inauguration de la 15e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Diamniadio.

Cette nouvelle infrastructure doit contribuer à réduire les délais d'intervention dans une zone en pleine expansion. Le chef de l'État a également annoncé que 11 milliards de FCFA de crédits sont prévus dans la loi de finances rectificative 2026 pour renforcer le maillage territorial des secours.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) renforce sa présence dans la région de Dakar avec l'inauguration de sa 15e compagnie à Diamniadio par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette nouvelle implantation vise à améliorer la couverture sécuritaire d'une zone en plein développement, où se multiplient les infrastructures et les projets urbains.

Lors de la cérémonie, le chef de l'État a souligné l'importance de cette infrastructure dans le dispositif national de sécurité civile. Il a notamment insisté sur la nécessité de rapprocher les services de secours des populations afin de réduire les distances à parcourir et d'accélérer les interventions en cas d'accident ou de sinistre.

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Réduire les délais d'intervention

Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la 14e compagnie devait auparavant couvrir un périmètre particulièrement étendu dans la zone de Rufisque. La mise en service de la nouvelle unité de Diamniadio doit ainsi permettre de réduire les délais d'intervention et d'améliorer la prise en charge des urgences.

Le président de la République a illustré cet enjeu en évoquant un récent accident qui a coûté la vie à deux ouvriers. Selon son discours, le temps de réaction des secours a été de six minutes. Il a rendu hommage aux victimes et souligné l'importance de disposer de casernes de proximité pour sauver des vies.

Cette inauguration s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités opérationnelles de la BNSP, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Pour le chef de l'État, la montée en puissance de la brigade est engagée, mais des efforts restent nécessaires pour répondre aux besoins de l'ensemble du territoire.

11 milliards de FCFA pour renforcer le dispositif national

Au-delà de Diamniadio, le gouvernement entend poursuivre l'implantation de compagnies de sapeurs-pompiers dans les départements encore insuffisamment couverts. À cet effet, 11 milliards de FCFA de crédits ont été prévus dans la loi de finances rectificative 2026.

Bassirou Diomaye Faye a particulièrement cité les départements de l'Est du pays, où le déficit d'infrastructures de secours demeure important, ainsi que le centre, notamment le département de Mbirkelane.

Le renforcement de la BNSP portera également sur les équipements et les ressources humaines. Le chef de l'État a rappelé que la diversité des menaces exige des moyens adaptés, une formation appropriée et une capacité d'intervention efficace.

À travers l'inauguration de cette 15e compagnie et les investissements annoncés, l'objectif est de renforcer la sécurité de proximité et de permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir dans les meilleurs délais, partout où les populations ont besoin de secours.