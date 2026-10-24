Sénégal: Aston Villa-Manchester City (2-1) - Jackson fait le show, Mbaye lui sert le doublé

Trois Lions sur la pelouse, un seul sourire à la fin. Samedi 24 octobre, à Villa Park, Nicolas Jackson a rappelé à Manchester City qu'il fallait compter avec lui. Il a signé un doublé, et Aston Villa s'est imposé 2-1 lors de la 8e journée de Premier League.

Un départ en trombe

Il n'a pas fallu attendre longtemps. Dès la 6e minute, Jackson a ouvert le score en profitant d'une erreur dans la défense de City. Face à lui, Iliman Ndiaye, titularisé côté Citizens. Ce but portait à trois le total de l'attaquant sénégalais en Premier League.

Ndiaye répond, City égalise

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City n'a pas tardé à réagir. Iliman Ndiaye a offert une nouvelle passe décisive à Erling Haaland pour l'égalisation des Citizens (1-1). Un autre Sénégalais, donc, au coeur du jeu, mais cette fois du mauvais côté pour Villa.

Mbaye entre, Jackson voit double

Retour de manches, et c'est là que le match a basculé. Sur son premier ballon, Ibrahim Mbaye, entré en jeu, a servi Nicolas Jackson, qui a signé son doublé à la 60e minute. Une minute après son entrée, le jeune ailier venait de livrer une passe décisive. Le but a été facilité par une erreur du gardien de City, Gianluigi Donnarumma, qui a laissé filer le ballon entre ses mains. Villa Park a explosé.

Une série qui se poursuit

Avec ce doublé, l'international sénégalais compte désormais quatre buts en sept matches de championnat. Et il ne s'arrête pas : il avait déjà marqué contre Tottenham et Brentford en Premier League avant cette rencontre. Pour Mbaye, c'est aussi une confirmation. Quelques jours plus tôt, il avait déjà délivré une passe décisive en Ligue des champions face à Viking (3-1).

Le classement

Cette victoire permet aux Villans de remonter provisoirement à la sixième place, avec 11 points. Pour City, ce revers pourrait profiter à Arsenal, qui reçoit Everton à 14 heures à l'Emirates Stadium et peut revenir à égalité en tête en cas de succès.