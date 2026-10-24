Soudan: Le Ministre des AE affirme que le Soudan est en mesure de s'intégrer économiquement avec ses partenaires africains

Le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA a conclu ses travaux dans la capitale zimbabwéenne, Harare, avec la participation du premier ministre, professeur Kamel Idris, et de la délégation qui l'accompagnait.

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a précisé dans une déclaration à la presse à Harare, capitale zimbabwéenne, que le premier ministre a présenté le communiqué du Soudan devant le somme, qui a abouti dans son communiqué final à des décisions fermes qualifiant la milice de soutien rapide de milice rebelle, et a soutenu les plans du gouvernement de l'Espoir visant à la relance et à aller en avant vers le développement durable.

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale a indiqué que le sommet a proposé de nombreux plans et programmes conformément à la stratégie élaborée par la COMESA dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine 2063.

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Le ministre des Affaires étrangères a précisé que la délégation du Soudan participant au sommet a mis l'accent sur la gravité du déplacement transfrontalier des milices et des groupes terroristes et son impact néfaste sur l'économie, soulignant à cet égard que de nombreux pays africains ont été affectés négativement par ces milices, qui contribuent efficacement à aggraver la situation interne des communautés et contribuent négativement à la contrebande de drogues et d'autres produits nuisibles aux jeunes et aux femmes, ce qui paralyse les sociétés africaines.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que le Soudan, en collaboration avec ses partenaires africains, pouvait s'intégrer dans de nombreux domaines commerciaux, industriels et économiques en profitant des avantages préférentiels par certains pays au sein de ce système.