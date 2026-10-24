Afrique de l'Est: Le Soudan vise l'intégration économique avec ses partenaires africain

- Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem a indiqué que le communiqué final de la 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA qualifiait les Forces de Soutien Rapide de « milice rebelle» et soutenait les plans du gouvernement pour la reprise et le développement durable.

Il a précisé que le sommet, placé sous le thème « Un marché, un avenir », s'inscrit dans la stratégie de l'Union africaine à l'horizon 2063. La délégation soudanaise a mis l'accent sur les dangers de la circulation transfrontalière des milices et groupes terroristes, ainsi que sur leurs effets sur les économies, le trafic de drogue et la stabilité des sociétés africaines.

En marge du sommet, le Premier ministre a rencontré les dirigeants du Zimbabwe, du Kenya et de la Zambie, ainsi que le secrétaire exécutif de la COMESA, afin de renforcer la coopération bilatérale.

M. Salem a affirmé que le Soudan peut approfondir son intégration commerciale, industrielle et économique avec ses partenaires africains, en tirant parti des avantages préférentiels offerts par cet espace régional.