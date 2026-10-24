Afrique de l'Est: Le Premier ministre de retour après le sommet de la COMESA

24 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 24 octobre 2026 (SUNA) -- Le Premier ministre Prof Kamil Idris est rentré vendredi à Khartoum après avoir participé au 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA, tenu à Harare du 19 au 22 octobre 2026.

En marge du sommet, le Premier ministre a rencontré le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le président zambien, le président kenyan William Ruto, le vice-Premier ministre somalien et le vice-ministre égyptien des Affaires africaines. Ces entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, la reconstruction du Soudan et la coordination des efforts africains contre la rébellion des Forces de soutien rapide.

Avec le secrétaire général de la COMESA, Chileshe Kapwepwe, les discussions ont concerné le retour prochain du siège permanent de la Cour de justice de la COMESA à Khartoum, ainsi que des projets soudanais relatifs aux postes frontaliers et à l'énergie solaire.

Le Soudan a obtenu un soutien régional à sa souveraineté, un financement pour la réhabilitation de ses passages frontières et un appui à ses projets solaires. Le sommet a également condamné les exactions attribuées aux FSR et réaffirmé son engagement en faveur de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.