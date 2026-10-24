Afrique de l'Est: Le Premier ministre de retour après le sommet de la COMESA

Khartoum, 24 octobre 2026 (SUNA) -- Le Premier ministre Prof Kamil Idris est rentré vendredi à Khartoum après avoir participé au 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA, tenu à Harare du 19 au 22 octobre 2026.

En marge du sommet, le Premier ministre a rencontré le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le président zambien, le président kenyan William Ruto, le vice-Premier ministre somalien et le vice-ministre égyptien des Affaires africaines. Ces entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, la reconstruction du Soudan et la coordination des efforts africains contre la rébellion des Forces de soutien rapide.

Avec le secrétaire général de la COMESA, Chileshe Kapwepwe, les discussions ont concerné le retour prochain du siège permanent de la Cour de justice de la COMESA à Khartoum, ainsi que des projets soudanais relatifs aux postes frontaliers et à l'énergie solaire.

Le Soudan a obtenu un soutien régional à sa souveraineté, un financement pour la réhabilitation de ses passages frontières et un appui à ses projets solaires. Le sommet a également condamné les exactions attribuées aux FSR et réaffirmé son engagement en faveur de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan.