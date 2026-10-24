Afrique de l'Est: Rapport - Soudan : une guerre militaire sur le terrain et une guerre économique menée par des mécanismes internationaux

Les experts et des sources gouvernementales affirment, à l'appui d'exemples concrets, que le Soudan fait face à une guerre économique organisée visant ses ressources souveraines, sa monnaie nationale et son appareil productif. Cette situation entraîne la dépréciation de la livre soudanaise face aux devises fortes, la hausse des prix des produits de consommation et une pénurie de carburant.

Alors que les Forces armées soudanaises remportent des victoires décisives sur la milice des Forces de soutien rapide (FSR) sur les fronts du Kordofan, du Darfour et du Nil Bleu, une guerre économique s'intensifie. Elle implique des acteurs extérieurs qui s'appuient sur une couverture internationale et diplomatique dense afin de détruire les projets économiques, les réseaux de données et de piller les ressources, dans le but de rendre le Soudan incapable de se relever, même après la fin du conflit.

Dès le déclenchement de la guerre à Khartoum, Abdelrahim Dagalo, commandant adjoint de la milice rebelle, aurait ordonné à ses éléments de piller les banques et de prendre le contrôle de l'imprimerie de la monnaie. La milice se serait emparée de fonds, détruit des données, pillé des institutions et des entreprises, et s'est appropriée leurs biens. Ses éléments auraient également fait irruption dans des domiciles de civils, exigé de l'argent et de l'or, et procédé à des enlèvements contre rançon.

La milice et ses soutiens ont cherché à affaiblir l'économie soudanaise et à piller les richesses du pays, notamment l'or, principale source de revenus de l'État. Selon des estimations onusiennes, le Soudan aurait produit environ 70 tonnes d'or en 2025, tandis que seules 14,7 tonnes auraient été officiellement exportées. Cela suggère l'existence de circuits informels et de refonte régionale avant l'arrivée de l'or sur les marchés internationaux.

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Dans son rapport n° 1591 au Conseil de sécurité, la mission d'établissement des faits de l'ONU a indiqué l'existence de réseaux aux Émirats arabes unis, au Tchad et en Libye, soupçonnés d'aider les FSR à financer des armes, des drones et des mercenaires grâce au commerce illicite de l'or. Selon le ministère des Mines, l'État aurait perdu plus de 70% de ses recettes officielles d'or pendant les deux années de guerre, après la sortie des mines du Darfour et du Kordofan du Sud de son contrôle.

Le Conseil de l'Union européenne a imposé, le 13 juillet, des sanctions comprenant une interdiction totale d'achat, d'importation ou de transport de l'or d'origine soudanaise, ainsi que la vente, la fourniture ou l'exportation vers le Soudan de mercure et de cyanure, utilisés dans l'extraction de l'or. Le 10 septembre, la Suisse a adopté des mesures similaires, interdisant l'achat, l'importation et le transit d'or soudanais, ainsi que les services financiers liés à ce commerce.

Parallèlement, une guerre monétaire a accéléré l'effondrement de la livre face au dollar. Le gouvernement accuse des réseaux extérieurs d'imprimer de la fausse monnaie et de l'injecter dans les zones contrôlées par les FSR, provoquant une inflation galopante. Des pillages auraient touché 90% des agences bancaires à Khartoum, Al-Jazira et Sennar, avec le vol des coffres et l'effacement des bases de données, paralysant le système bancaire.

La guerre a aussi perturbé délibérément les chaînes d'approvisionnement. En mai 2025, des drones à longue portée auraient visé le port de Port-Soudan, son aéroport et des dépôts de carburant, paralysant pendant plus de trois semaines les exportations de sésame, de gomme arabique et de bétail. Le ministère du Commerce estime les pertes directes à 2,1 milliards de dollars pour 2024-2025, en raison de l'arrêt des exportations et de la hausse des coûts de transport et d'assurance.

Durant leur présence à Khartoum, Al-Gezira et dans certaines zones de Sennar, les FSR auraient détruit les infrastructures et pillé des projets économiques nationaux : équipements et stocks de coton et de blé dérobés, canaux d'irrigation du projet d'Al-Jazira détruits, rendant 80% de sa superficie improductive. Plus de 90% des installations industrielles de Khartoum et de Bahri auraient été incendiées ou pillées, selon l'Union des employeurs.

Les observateurs estiment que l'usage des drones dépasse désormais le cadre militaire pour devenir un levier économique, à travers le ciblage des centrales électriques de Méroé, Tendalti, Al-Showak et Sennar, des dépôts de carburant et des aéroports, afin de paralyser la vie économique et de vider les villes productives. Ils estiment également que des puissances régionales et internationales craignent qu'une victoire totale de l'armée ne restaure le Soudan comme un État central fort contrôlant la mer Rouge, l'or et la gomme arabique.

Selon ces observateurs, la guerre économique n'est pas séparée de la guerre militaire : elle en est le prolongement par d'autres moyens. Lorsque le terrain ne suffit plus à freiner l'avancée de l'armée, l'économie devient un instrument pour arrêter la marche de l'État. Pourtant, Khartoum commence à retrouver son visage, tandis que les longues files devant les stations de carburant sont présentées non comme un échec, mais comme la conséquence de ce qu'ils qualifient d'« arme de la faim ».

L'État affirme oeuvrer à surmonter ces défis par la rationalisation des dépenses publics, la bonne gestion des ressources et le renforcement des partenariats public-privé. Tant que la guerre se poursuit, la cohésion nationale et la solidarité restent, selon le rapport, le remède face à ce qu'il présente comme un complot contre les ressources du Soudan.