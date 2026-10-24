Congo-Kinshasa: Ebola - Lancement à Bunia de l'étude clinique du vaccin MATUMAINI contre la souche Bundibugyo

L'étude clinique du vaccin MATUMAINI, destiné à lutter contre l'épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo, a été officiellement lancée vendredi 23 octobre à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Prévue pour six mois, elle concerne notamment des personnes ayant été en contact avec des malades d'Ebola et repose sur le volontariat, selon des sources sanitaires.

Le vaccin MATUMAINI, qui signifie « espoir » en swahili, fait l'objet d'une étude visant à recueillir des données scientifiques sur sa sécurité et sa capacité à déclencher une réponse immunitaire, conformément aux protocoles établis.

Le docteur Hugo Kavunga, investigateur principal de l'essai clinique, explique que cette étude vise à évaluer plusieurs vaccins contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Selon lui, l'objectif est de disposer à terme d'un vaccin efficace contre cette souche, responsable de l'épidémie en cours en République démocratique du Congo.

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Le gouverneur appelle à lutter contre les rumeurs

Présidant la cérémonie de lancement, le gouverneur de l'Ituri, le général Gaby Kasongo Mulumba, a appelé les leaders communautaires à sensibiliser leurs membres et à accompagner l'initiative.

Il les a notamment invités à « combattre les rumeurs » et à favoriser un dialogue permanent entre les communautés, les équipes sanitaires et les chercheurs.

L'autorité provinciale présente cette sensibilisation comme un élément important pour faciliter la participation volontaire à l'étude et accompagner les activités de recherche.

Une autre recherche est également en cours en Ituri. Elle porte sur l'utilisation du vaccin ERVEBO, développé contre la souche Zaïre du virus Ebola, dans le contexte de l'épidémie actuelle provoquée par la souche Bundibugyo.

Les deux démarches s'inscrivent dans le contexte de la recherche de moyens de lutte contre cette souche du virus.