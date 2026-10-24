Afrique: Boxe - Le Sénégal le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville s'imposent au stade des Martyrs

24 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La 22e édition du Championnat d'Afrique des nations de boxe amateur se poursuit ce samedi 24 octobre au gymnase du stade des Martyrs, à Kinshasa, en RDC. Plusieurs combats disputés vendredi 23, ont enregistré des victoires pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et la République du Congo. Le représentant de la RDC, Badibanga Bamanyama, s'est incliné face au Namibien Ndevelo Tryagain.

Dans la catégorie des 60-63 kg, le Sénégalais Diane Malick a battu le Mauricien Agathe Jean Jerry. Le combat a été arrêté au troisième round en faveur du pugiliste sénégalais, qui se qualifie pour le tour suivant.

Chez les 70-75 kg, le Congolais Oyo Nowani Cambou, représentant la République du Congo, a dominé le Libérien Kromah Emmanuel. L'arbitre a arrêté le combat au deuxième round.

Autre victoire pour la République du Congo : Dieumerci Loulendo s'est imposé aux points face au Malawite Hussein Isaac dans la catégorie des 60-63,5 kg.

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Dans la catégorie des 71-75 kg, l'Ivoirien Vassi Yaël Olivier a remporté son combat face au Bissau-Guinéen Emmanuel Caetand. Il s'est imposé aux points à l'issue des échanges.

De son côté, le Ghanéen Nakrah Ebenzer a battu le Swazi Gamedze Chawe aux points dans la catégorie des 57-60 kg, au terme des trois rounds réglementaires.

La RDC a enregistré une défaite dans la catégorie des 50-60 kg. Son représentant, Badibanga Bamanyama, s'est incliné aux points face au Namibien Ndevelo Tryagain après trois rounds.

Quinze combats au programme ce samedi

La compétition se poursuit ce samedi 24 octobre avec 15 combats prévus dans plusieurs catégories.

Organisée à Kinshasa par l'International Boxing Association (IBA), zone Afrique, cette 22e édition réunit des boxeurs de différents pays du continent qui s'affrontent pour les titres continentaux dans leurs catégories respectives.

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