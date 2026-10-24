Congo-Kinshasa: Une motion de défiance déposée contre Muhindo Nzangi pour détournement présumé de 57 millions USD

La députée nationale Hermione Bolumbe Bakando a déposé, vendredi 23 octobre, une motion de défiance contre le ministre d'État en charge de l'Agriculture et de la sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo. L'élue de Mont-Amba à Kinshasa, l'accuse de détournement présumé de 57 millions de dollars américains destinés au financement du Projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business (PEJAB), soutenu par la Banque africaine de développement (BAD).

Cette initiative intervient deux jours après une question orale avec débat adressée au ministre à l'Assemblée nationale. Les réponses fournies par Muhindo Nzangi sur la gestion de ces fonds et l'état d'avancement du projet n'auraient pas satisfait la députée.

Des interrogations sur les résultats du projet

Lors de la séance du mercredi 21 octobre, Hermione Bolumbe Bakando avait demandé des éclaircissements sur l'exécution du PEJAB, dont l'échéance était fixée à décembre 2025. Les préoccupations des députés portaient notamment sur le nombre d'entreprises créées, le nombre de jeunes ayant effectivement bénéficié des financements et l'utilisation des ressources mises à disposition par la BAD.

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En réponse, Muhindo Nzangi a assuré que les fonds étaient toujours disponibles et que les décaissements se poursuivaient progressivement au profit des jeunes entrepreneurs agricoles.

« Les fonds sont là. Les jeunes sont en train de présenter leurs plans de business et ils sont en train d'être financés progressivement par le projet », a déclaré le ministre.

Il a également affirmé que plus de mille jeunes avaient déjà bénéficié d'un financement dans le cadre de ce programme.

Une motion après les échanges parlementaires

Estimant que les réponses du ministre ne répondaient pas suffisamment à ses préoccupations, la députée a décidé de déposer une motion de défiance contre lui.

Le PEJAB vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-business en République démocratique du Congo. Son financement annoncé s'élève à 57 millions de dollars américains, correspondant à 40 millions d'unités de compte de la BAD, selon les explications fournies par le ministre devant les députés.