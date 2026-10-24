Congo-Kinshasa: L'arrivée du bateau MB PANU 2 relance les espoirs d'amélioration du transport fluvial à Bandundu-Ville

Le bateau MB PANU 2 a accosté jeudi 22 octobre au port de l'Office national des transports (ONATRA) à Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu. Son arrivée suscite l'espoir d'une amélioration du transport des personnes et des marchandises dans cette partie du pays, où la navigation fluviale joue un rôle important dans les déplacements et les échanges commerciaux.

L'arrivée du MB PANU 2 constitue un nouveau renfort pour la desserte fluviale à Bandundu-Ville. Cette unité est attendue pour faciliter les déplacements des voyageurs et l'acheminement des marchandises, tout en offrant de meilleures conditions de confort et de sécurité.

Le directeur de l'ONATRA à Bandundu-Ville, Tsasa Mambu Eloi, indique que cette acquisition répond notamment aux préoccupations exprimées auprès du chef de l'État lors de son passage à l'agence.

« Celui qui veut voyager dans les bonnes conditions, avec certitude, confort, peut venir ici au port de Bandundu-Ville pour acheter son billet », explique-t-il.

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Du côté des habitants, l'arrivée du bateau est accueillie avec satisfaction. Plusieurs espèrent que cette nouvelle unité facilitera leurs déplacements et soutiendra les activités commerciales qui dépendent du transport fluvial.

Pour de nombreux usagers, le bateau demeure un moyen de transport important, notamment pour les déplacements entre les différentes localités desservies par les voies navigables.

De nouvelles règles de navigation dès novembre

L'arrivée du MB PANU 2 intervient dans un contexte de renforcement de la sécurité sur les voies navigables. Le ministère national en charge des Transports a fixé au 15 novembre 2026 l'entrée en vigueur de l'interdiction de navigation des embarcations en bois sur le fleuve Congo et ses affluents.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité des usagers. Son application constitue un enjeu pour le transport fluvial, qui reste essentiel aux déplacements des personnes et à l'acheminement des marchandises dans plusieurs régions de la RDC.