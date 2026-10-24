Afrique: L'UA exhorte l'Afrique à renforcer son action collective et sa souveraineté économique dans un contexte d'évolution de l'ordre mondial

Addis Ababa — La Commission de l'Union africaine (CUA) a appelé les pays africains à aborder l'évolution de l'ordre mondial avec une vision stratégique claire et dans un esprit de coopération mutuelle, soulignant que la paix durable dépend de la capacité du continent à forger son propre avenir.

La vice-présidente de la CUA, Selma Haddadi, a tenu ces propos lors du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, qui s'est ouvert à Bahir Dar sous le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique ».

« Dans un ordre international en mutation, l'Afrique doit s'engager avec des objectifs clairs et dans un esprit d'intérêt mutuel », a-t-elle déclaré.

La vice-présidente a souligné que les partenariats devaient élargir les choix stratégiques de l'Afrique et renforcer sa capacité à agir de manière indépendante.

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Elle a insisté sur le fait que le continent devait aller au-delà des engagements de haut niveau pour obtenir des résultats concrets pour ses populations, notant qu'une paix durable exigeait une volonté politique soutenue et des économies résilientes, capables de s'attaquer aux causes profondes des conflits.

« La quête de paix de l'Afrique nous oblige à nous poser une question fondamentale : comment notre continent peut-il garantir une paix durable alors qu'il reste limité dans sa capacité à transformer ses richesses, à financer ses priorités et à influencer les décisions qui façonnent son avenir ? », a demandé Mme Haddadi.

Elle a identifié la souveraineté économique et la gouvernance des ressources, le renforcement des institutions continentales et une intégration régionale concrète comme les piliers essentiels pour faire avancer l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

À cet égard, elle a souligné l'importance de mettre en oeuvre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et de faire progresser le Protocole de l'UA sur la libre circulation des personnes afin de transformer les frontières africaines en portes d'accès au commerce, à la mobilité et à la prospérité partagée.

Abordant la question de la gouvernance des ressources naturelles, Mme Haddadi a averti que l'exclusion des communautés des bénéfices tirés de l'extraction des ressources, associée à un contrôle insuffisant des recettes et à des accords contractuels inéquitables, pouvait aggraver les griefs et alimenter l'instabilité.

« Lorsque les communautés supportent le coût de l'extraction sans en tirer grand bénéfice, les griefs s'aggravent. Lorsque les recettes échappent au contrôle public ou servent à financer des groupes armés, la richesse devient une source d'insécurité », a-t-elle déclaré.

Elle a exhorté les gouvernements africains à promouvoir des contrats transparents, à renforcer la responsabilité publique et à accroître la valeur ajoutée nationale afin de garantir que les richesses naturelles du continent se traduisent par des avantages concrets pour ses populations.

Mme Haddadi a également appelé à une meilleure protection des commerçants transfrontaliers informels, soulignant que leurs moyens de subsistance devaient être préservés plutôt que de considérer le commerce transfrontalier uniquement comme un enjeu de sécurité.

Mettant en avant le potentiel démographique de l'Afrique, elle a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à élargir la participation des jeunes aux processus de paix, à l'innovation numérique, à l'action pour le climat et à la gouvernance économique.

Elle a souligné que l'avenir du continent dépendait de la capacité des jeunes à disposer d'opportunités concrètes pour façonner leurs sociétés et bénéficier du progrès économique.

« L'unité, nous l'affirmons, doit se traduire par une capacité à agir ensemble. La souveraineté doit améliorer les conditions de vie de notre jeunesse, et la paix à laquelle nous aspirons doit s'appuyer sur leur confiance, leur participation et une prospérité partagée », a ajouté M. Haddadi.

Le 12e Forum de haut niveau de Tana rassemble des dirigeants africains, des décideurs politiques, des diplomates, des chercheurs et des experts en sécurité afin d'explorer des approches africaines de la paix et de la sécurité, de renforcer la coopération continentale et de faire progresser la souveraineté économique dans un contexte de concurrence géopolitique mondiale qui s'intensifie.