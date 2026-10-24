Afrique: Le Premier ministre Abiy appelle à des solutions menées par l'Afrique pour renforcer la résilience et façonner l'ordre mondial

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les pays africains à renforcer leur souveraineté économique, à approfondir leur coopération et à élaborer des solutions adaptées à leurs spécificités afin de renforcer leur résilience face aux chocs mondiaux et de contribuer à façonner le nouvel ordre mondial.

Le Premier ministre a tenu ces propos lors de son intervention au 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, qui s'est tenu à Bahir Dar sous le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique ».

Ce forum a réuni des dirigeants africains et des acteurs clés afin de débattre de la paix, de la sécurité, de la souveraineté économique du continent, ainsi que de son rôle en pleine évolution dans un ordre mondial en mutation.

« J'ai eu le plaisir de participer au 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, organisé sous le thème "Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique", où j'ai également prononcé un discours », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Il a souligné que les décisions prises au-delà des frontières de l'Afrique peuvent avoir un impact direct sur les citoyens, les perspectives économiques et la sécurité du continent, insistant sur la nécessité de renforcer la résilience et l'action collective.

« L'Afrique ne doit pas se contenter de s'adapter à un ordre mondial en mutation ; nous devons contribuer à le façonner », a insisté le Premier ministre, appelant à une plus grande souveraineté économique, à une coopération régionale renforcée et à des solutions ancrées dans les réalités propres à l'Afrique.

Abordant la question de la paix et de la stabilité en Éthiopie, le Premier ministre Abiy a souligné l'importance de protéger les civils, de faire respecter l'ordre constitutionnel et de préserver les voies de dialogue.

« Pour l'Éthiopie, une paix durable est une affaire personnelle. Elle passe par la protection des civils, le respect de l'ordre constitutionnel et le maintien d'une porte ouverte au dialogue. Grâce à notre engagement en faveur du Dialogue national, nous restons prêts à accueillir tous ceux qui choisissent la voie de la paix », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du Dialogue national, soulignant sa volonté d'accueillir tous ceux qui choisissent la voie de la paix.

Le Premier ministre Abiy a également mis en avant la philosophie du « Medemer », qui met l'accent sur la synergie et la force collective, en tant que principe directeur pour relever les défis communs et bâtir une Afrique plus résiliente, pacifique et prospère.

Il a souligné qu'en mettant en commun ses capacités et en élaborant des solutions adaptées à ses propres réalités, l'Afrique peut renforcer son rôle dans la définition de l'ordre mondial et garantir un avenir meilleur aux générations futures.