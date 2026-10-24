Cote d'Ivoire: Santé scolaire - Aby Raoul renforce la capacité de l'infirmerie du collège moderne de Marcory

Le maire de Marcory, Aby Raoul, a offert du matériel médical et des médicaments à l'infirmerie du Collège moderne de Marcory, situé sur le boulevard du Gabon et dirigé par Marthe Rabbiosi, le vendredi 23 octobre 2026. Cette initiative vise à améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des élèves et à renforcer la sécurité au sein de la communauté éducative.

L'accueil chaleureux réservé à l'édile et à sa délégation a donné le ton de cette cérémonie, ouverte par l'exécution de l'hymne national, dans une atmosphère empreinte de solennité républicaine.

La rencontre a toutefois rapidement pris des allures festives. Un sketch de sensibilisation à l'automédication, des danses et une prestation humoristique en mandarin ont rythmé la cérémonie. À travers le sketch, les élèves ont été invités à privilégier l'infirmerie scolaire plutôt que l'automédication.

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Prenant la parole, la cheffe d'établissement, Marthe Rabbiosi, a exprimé sa gratitude au maire, Aby Raoul. Elle a souligné que ce geste, qui dépasse la simple remise d'équipements et de médicaments, donne à l'infirmerie les moyens d'assurer pleinement sa mission. Elle a également assuré le maire que le matériel reçu serait utilisé à bon escient.

Aié Cécile, secrétaire générale, représentant le directeur régional de l'Éducation nationale, Pornet Kouakou, a salué une action à portée sociale et humanitaire. Elle a rappelé qu'une infirmerie fonctionnelle permet d'intervenir plus rapidement en cas de maladie ou d'accident et contribue à rassurer les parents.

Le président du Comité de gestion des établissements scolaires (Coges), Racha Innocent, a également remercié le maire et s'est engagé à veiller à une gestion rigoureuse de ce don, au bénéfice des élèves et du personnel.

Composé de lits médicaux, d'un réfrigérateur, de médicaments et de consommables de soins, le matériel remis vient renforcer les capacités de l'infirmerie scolaire.

Intervenant, le maire de Marcory, Aby Raoul, a salué le dynamisme de Marthe Rabbiosi, estimant que son arrivée avait insufflé « un vent nouveau » au collège. Réaffirmant sa proximité avec les élèves, il a rappelé sa volonté de les accompagner durablement, notamment à travers des initiatives en faveur de l'excellence.

Au-delà du don, cette cérémonie rappelle que la réussite scolaire se construit également grâce à un environnement sain et sécurisé, dans lequel la santé des apprenants demeure une priorité partagée.