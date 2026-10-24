Cote d'Ivoire: Jacqueville - L'ONG Les Amis du Petit Conteneur offre 100 kits scolaires à des élèves d'Abraco

Cent kits scolaires, d'une valeur d'un million de Fcfa, ont été offerts, le 23 octobre 2026, aux élèves de l'école primaire du village d'Abraco, dans la commune de Jacqueville.

Composés d'ardoises, de cahiers, de stylos, de crayons, de sacs à dos et d'autres fournitures nécessaires à leur apprentissage, ces kits, offerts par l'Ong Les Amis du Petit Conteneur, visent à soutenir les enfants dans leur parcours scolaire et à contribuer à l'égalité des chances en matière d'éducation.

Cette initiative a été saluée par le corps enseignant, qui a exprimé sa reconnaissance à l'Ong.

Pour les enseignants, cette action vient à point nommé, car certains élèves venant en classe sans disposer du matériel scolaire de base. La réception de ces kits constitue ainsi un véritable soulagement pour les enfants concernés et leurs familles.

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Prenant la parole, Mme Nadia Koné Nioupin, présidente de l'Ong Les Amis du Petit Conteneur, a réaffirmé l'engagement de son organisation en faveur de l'accès à l'éducation et de la promotion de l'égalité des chances.

« Notre conviction est claire : aucun enfant ne devrait voir ses ambitions limitées par son milieu social. Chaque kit remis représente ainsi bien plus que des fournitures scolaires ; il constitue un véritable soutien à la scolarité et un investissement dans l'avenir de notre jeunesse », a-t-elle déclaré.

À l'endroit des donateurs et des partenaires, particulièrement ceux du secteur portuaire, elle a exprimé sa profonde gratitude.

Avant la cérémonie de remise, la délégation de l'Ong, conduite par Mme Nadia Koné Nioupin, a rencontré les autorités coutumières du village.

À travers cette action sociale menée à Abraco, l'Ong Les Amis du Petit Conteneur réaffirme sa volonté de contribuer au bien-être des communautés et de soutenir la scolarisation des enfants issus de milieux modestes.