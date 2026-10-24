Cote d'Ivoire: Jacqueville - L'ONG Les Amis du Petit Conteneur offre 100 kits scolaires à des élèves d'Abraco

24 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Cent kits scolaires, d'une valeur d'un million de Fcfa, ont été offerts, le 23 octobre 2026, aux élèves de l'école primaire du village d'Abraco, dans la commune de Jacqueville.

Composés d'ardoises, de cahiers, de stylos, de crayons, de sacs à dos et d'autres fournitures nécessaires à leur apprentissage, ces kits, offerts par l'Ong Les Amis du Petit Conteneur, visent à soutenir les enfants dans leur parcours scolaire et à contribuer à l'égalité des chances en matière d'éducation.

Cette initiative a été saluée par le corps enseignant, qui a exprimé sa reconnaissance à l'Ong.

Pour les enseignants, cette action vient à point nommé, car certains élèves venant en classe sans disposer du matériel scolaire de base. La réception de ces kits constitue ainsi un véritable soulagement pour les enfants concernés et leurs familles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, Mme Nadia Koné Nioupin, présidente de l'Ong Les Amis du Petit Conteneur, a réaffirmé l'engagement de son organisation en faveur de l'accès à l'éducation et de la promotion de l'égalité des chances.

« Notre conviction est claire : aucun enfant ne devrait voir ses ambitions limitées par son milieu social. Chaque kit remis représente ainsi bien plus que des fournitures scolaires ; il constitue un véritable soutien à la scolarité et un investissement dans l'avenir de notre jeunesse », a-t-elle déclaré.

À l'endroit des donateurs et des partenaires, particulièrement ceux du secteur portuaire, elle a exprimé sa profonde gratitude.

Avant la cérémonie de remise, la délégation de l'Ong, conduite par Mme Nadia Koné Nioupin, a rencontré les autorités coutumières du village.

À travers cette action sociale menée à Abraco, l'Ong Les Amis du Petit Conteneur réaffirme sa volonté de contribuer au bien-être des communautés et de soutenir la scolarisation des enfants issus de milieux modestes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.