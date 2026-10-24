Cote d'Ivoire: Lutte contre les AVC - « Vite », une application pour sauver des vies

L'Ong Avc Espoir lancera bientôt une application destinée à aider les populations à reconnaître les signes d'alerte d'un accident vasculaire cérébral et à adopter les bons réflexes.

Reconnaître les signes d'un accident vasculaire cérébral (Avc) et agir rapidement peut sauver des vies. Pour renforcer la sensibilisation en Côte d'Ivoire, l'Ong Avc Espoir a développé, avec l'appui de bénévoles, une application baptisée « Vite ».

Sa présidente et fondatrice, Chantal-Benelde Gnahouo Zahoui, survivante d'un Avc, l'a annoncée lors d'une rencontre avec la presse, le vendredi 23 octobre 2026, au siège de l'agence conseil Omniprésence, à Abidjan.

Présentée le 29 octobre prochain, cette application sera ensuite disponible sur le Play Store. Elle vise à permettre aux Ivoiriens d'identifier les symptômes évocateurs d'un Avc et de connaître la conduite à tenir face à une situation suspecte.

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Cette initiative intervient en prélude à la 7e édition des Journées nationales de lutte contre les Avc, placée sous le thème : « Chaque minute compte face à l'Avc : sauvons des vies ».

Face aux journalistes, Chantal Zahoui a insisté sur le caractère brutal des symptômes. Une déformation soudaine du visage, une difficulté à lever un bras ou des troubles inhabituels de la parole doivent alerter. « Il faut garder à l'esprit la notion de brutalité de l'apparition du signe », a-t-elle expliqué.

En présence de ces manifestations, une prise en charge médicale urgente s'impose. La fondatrice de l'Ong Avc Espoir a notamment souligné les avancées réalisées en Côte d'Ivoire dans le traitement de cette pathologie, citant le Chu de Cocody et le Centre hospitalier régional (Chr) de Bouaké.

Toutefois, encore faut-il que les patients soient orientés rapidement vers les structures adaptées. « Si vous ne connaissez pas les signes d'alerte, vous ne pouvez pas arriver dans les délais requis », a-t-elle averti.

Au cours de cette nouvelle édition, l'Ong veut mobiliser les médias, les professionnels de santé, les institutions et les organisations de la société civile pour amplifier les messages de prévention. L'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité et la sédentarité figurent parmi les facteurs de risque à surveiller.

Marquée par son expérience personnelle de la maladie, Chantal Zahoui fait de la sensibilisation un combat. Avec « Vite », elle ambitionne de faciliter l'accès à l'information et d'encourager les bons réflexes. Un enjeu majeur pour réduire les décès et les handicaps liés aux Avc, où chaque minute gagnée peut faire la différence.