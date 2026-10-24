Cote d'Ivoire: Handicap visuel - Deux organisations unissent leurs forces pour promouvoir l'inclusion sociale

Galaxy Handicap et Solidarité, et Tous Différents Mais Égaux (Dme) ont officialisé un partenariat pour renforcer la promotion des droits et de l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes.

La canne blanche est bien plus qu'un outil de déplacement. Elle symbolise l'autonomie, la dignité et l'inclusion sociale des personnes déficientes visuelles. C'est autour de cet enjeu que les Ong Galaxy Handicap et Solidarité, et Tous Différents Mais Égaux (Dme) ont organisé, le vendredi 23 octobre 2026, un forum d'information et de sensibilisation au siège de Dme, aux Deux-Plateaux, à Abidjan.

Cette rencontre avec les professionnels des médias a eu pour thème : « La canne blanche, symbole d'autonomie, de dignité et d'inclusion sociale ». L'objectif était de mieux faire connaître la portée de la Journée internationale de la canne blanche, célébrée chaque année le 15 octobre, et d'attirer l'attention sur les difficultés quotidiennes des personnes aveugles et malvoyantes.

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Président de Galaxy Handicap et Solidarité, Kah Boguinard a présenté les enjeux de cette commémoration, insistant sur la nécessité de sensibiliser les populations aux droits des personnes déficientes visuelles. La sécurité dans les déplacements, le respect des usagers de la canne blanche et l'accessibilité des espaces publics demeurent des défis majeurs pour favoriser leur participation à la vie sociale.

Pour sa part, Guy Irié, président de Dme, a réaffirmé l'engagement de son organisation en faveur de l'inclusion. Il a notamment souligné le rôle des médias dans la diffusion des messages de sensibilisation, la lutte contre les préjugés et la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Fait marquant du forum, la signature officielle d'un partenariat entre les deux Ong doit permettre de renforcer leurs actions communes et d'accroître la visibilité des préoccupations des personnes aveugles et malvoyantes.

Pour les deux partenaires, l'inclusion ne saurait se limiter à une journée de commémoration. Elle exige un engagement durable en faveur d'un environnement accessible et sécurisé, afin que le handicap visuel ne constitue pas un obstacle à la dignité, à l'autonomie et à la pleine participation citoyenne.