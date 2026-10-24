Togo: L'accès à l'eau, un levier de paix selon le PNUD

24 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Deux nouveaux postes d'eau autonomes fonctionnant à l'énergie solaire, financés par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ont été mis en service dans la région des Savanes.

Ils doivent améliorer l'accès à l'eau potable et renforcer la résilience des communautés, dans un contexte sécuritaire difficile.

Au-delà de leur impact sanitaire, ces infrastructures doivent aussi soutenir les activités économiques.

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« Chaque forage réalisé, chaque infrastructure communautaire construite représente un investissement en faveur de la paix, de la stabilité et de l'avenir des populations », a déclaré Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD au Togo. Pour elle, la prévention des crises passe aussi par l'amélioration des services sociaux de base.

Ces réalisations complètent les investissements du gouvernement dans la région, dans le cadre du Projet national de développement du secteur de l'eau (PND-Eau). Parmi les principaux ouvrages figurent un château d'eau de 2 000 m³ à Cinkassé, une usine de traitement d'une capacité de 7 200 m³ par jour et la réhabilitation des installations du barrage de Dalwak, à Dapaong.

Des réservoirs ont également été construits à Bombouaka et Bogou (300 m³), ainsi qu'à Korbongou et Mandouri (150 m³), accompagnés de bornes-fontaines, de postes de rechloration et de réseaux de distribution.

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