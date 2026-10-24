Angola: Foot - Wiliete décroche le nul et élimine le champion d'Afrique

Luanda — Le Wiliete de Benguela (Angola) a marqué l'histoire en obtenant un match nul (1-1) ce vendredi face aux Mamelodi Sundowns, en Afrique du Sud, validant ainsi sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.

Mathiews a ouvert le score à la 11e minute pour l'équipe sud-africaine, tandis que Mabululu a égalisé pour le Wiliete à la 47e minute, lors de cette rencontre disputée au stade Loftus Versfeld, à Pretoria.

Grâce à ce résultat, les vice-champions angolais se qualifient, pour la première fois de leur histoire, pour la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition interclubs du continent africain.

Lors du match aller, disputé dimanche dernier au stade Tundavala de Lubango (Angola), enceinte ayant servi de terrain hôte de la formation de Benguela, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge.

Le Petro de Luanda a également assuré sa place dans la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, après s'être imposé 3-0 face à son adversaire au stade du 11 Novembre, à Luanda.