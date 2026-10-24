Tunisie: Ligue des champions - 2e Tour préliminaire / EST-Asswehly SC (17h00 à Radès) - Seule la qualification compte

Le temps s'éternise déjà pour les supporters « sang et or ». Leur seule attente est de voir leur équipe fanion se qualifier pour la phase de groupes de la C1 africaine.

La Presse -- S'il y a une date qu'il faut déjà retenir cette saison pour les «Sang et Or», c'est celle d'aujourd'hui, samedi 24 octobre 2026, le jour où tout bascule pour eux. Dans l'esprit des supporters, un seul scénario leur plait : voir les joueurs se dépenser sans compter sur le terrain pour rattraper d'abord le retard accusé au match aller avant de signer le but ( ou les buts) de la qualification à la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions continentales interclubs, la « Champions League ». Évidemment, avec la courte défaite concédée à Misrata, les Espérantistes ont toujours leur destin en main, même si leurs chances de qualification demeurent intactes.

Ce ne sont pas les solutions qui manquent...

Même s'ils seront privés de leur capitaine Youssef Belaïli, suspendu, ce ne sont pas les solutions qui manquent, et ce, dans les trois compartiments. Dans l'axe central, l'Algérien Adem Alilet est pressenti pour épauler Hamza Jelassi à la place de Raed Chikhaoui, pas vraiment convaincant au match aller.

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A l'entrejeu, Moez Haj Ali a de fortes chances de débuter la rencontre. C'est également le cas du Camerounais Maël Fernandez, ailier droit de métier et généreux dans l'effort. Il peut, d'ailleurs, permuter les rôles avec Lucas Ribeiro, aussi bien à l'entrejeu que sur le couloir droit. Ribeiro est un joker : ailier droit de métier, il évolue également comme milieu axial et même avant-centre. Quant à Abdramane Konaté, il est bien parti pour débuter la rencontre sur le couloir gauche à la place de Belaïli.

A la pointe de l'attaque, l'idée de voir Hazem Mastouri et Florian Danho n'est pas à exclure également.

En découdre au plus vite

Une chose est sûre : Pablo Franco doit mettre tous les atouts de son côté dès le départ et ne pas attendre la deuxième mi-temps pour opérer des changements. A Misrata, l'Espérance a livré un bon dernier quart d'heure de jeu. Il faut bâtir sur ce réveil, tardif soit-il au match aller, mais inspirant en prévision de la manche retour. Mohamed Dräger et Nidhal Laifi sont appelés à faire des montées régulières et à faire attention en repli. Quant à Jesús Castillo, il a la lourde tâche d'assurer le rôle de premier rideau défensif et d'organiser la sortie de la balle.

Pablo Franco a l'embarras du choix pour aligner le meilleur onze de départ capable d'en découdre au plus vite. Lui et ses hommes doivent sortir le grand jeu avec pour seul mot d'ordre : gagner par deux buts d'écart sans en encaisser un seul. Ce soir, seule la qualification compte au risque de rater la saison avant terme.