Tunisie: Des pluies orageuses attendues ce soir dans ces régions

Le temps sera marqué, dans la nuit de samedi, par des passages nuageux sur la plupart des régions, parfois denses, avec des cellules orageuses locales accompagnées de pluies dans l'extrême nord et le Sud-Est en début de nuit, selon les dernières actualisations de

l'Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre du pays, et du secteur est dans le sud. Il sera fort près des côtes et modéré à relativement fort à l'intérieur du pays.

La mer sera très agitée à localement houleuse au nord, indique la même source.

Les températures nocturnes varieront entre 15 et 20 °C dans les régions du nord et du centre. Elles avoisineront 12 °C sur les hauteurs, tandis qu'elles oscilleront entre 20 et 24 °C dans le sud.