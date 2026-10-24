Tunisie: 43 % des ingénieurs inscrits à l'OIT sont des femmes

Le taux des ingénieurs inscrits à l'Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) et sans emploi avoisine les 23 %, tandis que les femmes représentent 43 % des plus de 100 000 ingénieurs inscrits, a indiqué samedi 24 octobre 2026 le doyen de l'Ordre, Mohsen Gharsi.

S'exprimant en marge de la manifestation "Ingénieurs créatifs", organisée sous le slogan "Quand la science rencontre l'art", il a également attiré l'attention sur le phénomène de l'émigration des jeunes compétences, appelant les ingénieurs tunisiens à ne pas se limiter à leur diplôme et à leur spécialité, mais à développer leurs talents et à explorer d'autres domaines.

Organisée par l'OIT, cette manifestation vise à mettre en lumière les talents artistiques et culturels des ingénieurs tunisiens, notamment dans les arts plastiques, la littérature, la musique, le théâtre, la peinture, le chant soufi et d'autres disciplines.

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Mohsen Gharsi a souligné l'importance de faire connaître cette élite d'ingénieurs créatifs et de leur offrir des occasions de présenter leurs expériences et leurs oeuvres. L'objectif est de dépasser l'image de l'ingénieur cantonné aux calculs, aux projets et aux aspects techniques, pour valoriser également sa sensibilité artistique et culturelle.

Il a estimé que la Tunisie a besoin d'ingénieurs capables d'allier excellence scientifique et créativité, rappelant que "si l'ingénierie bâtit les nations, l'art leur insuffle une âme".

Le responsable a, par ailleurs, souligné que l'OIT ne se limite pas à la défense des droits professionnels et matériels des ingénieurs. L'Ordre entend également constituer un espace de rassemblement pour la communauté des ingénieurs, favorisant l'émergence des talents, la créativité et l'ouverture sur la société.

Face aux défis auxquels le secteur est confronté, Mohsen Gharsi a enfin rappelé que la Tunisie a besoin de ses ingénieurs compétents et