Tunisie: Sécurité hydrique - La SONEDE dévoile son plan pluriannuel de transition énergétique et ses mesures d'urgence pour l'été 2027

Une stratégie pluriannuelle dédiée à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable a été élaborée par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) afin de faire face au stress hydrique chronique et aux impacts des changements climatiques. Ce document cadre a été rendu public par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Et ce, en guide de réponse à une question écrite de la députée Asma Darouiche portant sur la vision nationale pour garantir la sécurité hydrique.

Le plan s'articule autour de quatre axes majeurs. A soir ; le renforcement de l'approvisionnement des centres urbains et des grands pôles de consommation, l'exécution des grands réseaux en milieu rural, le programme général d'économie d'eau couplé à l'amélioration du rendement des réseaux, ainsi que le programme global de transition énergétique.

Concernant le premier volet, les autorités mettent l'accent sur l'optimisation du transfert des excédents d'eau du Nord vers les régions du Grand Tunis, du Cap Bon, du Sahel et de Sfax. Cette logistique s'appuie sur de grands réservoirs de régulation, à l'instar des barrages de Saïda et de Kalaa Kebira, conçus pour sécuriser l'alimentation des bassins de Tunis et du Sahel.

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Parallèlement, pour pallier le déficit en ressources locales exploitables dans certaines régions, l'État intensifie le recours au dessalement des eaux souterraines saumâtres et de l'eau de mer dans les gouvernorats du Sahel, de Sfax et du Sud. En milieu rural, principalement dans le Nord et le Nord-Ouest, les chantiers portent sur le déploiement de stations de traitement des eaux de surface de capacité moyenne, comme celles de Kasseb et de Joumine, parallèlement à la pose de conduites d'amenée principales et à la construction d'ouvrages de stockage.

Sur le plan de l'efficacité technique, le programme d'économie d'eau cible la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de distribution pour réduire le taux de perte physique et rationaliser la consommation individuelle à travers une gouvernance de la demande. Le volet énergétique ambitionne quant à lui d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie au sein des installations de production et de pompage de 15 pour cent à l'horizon 2030, tout en intégrant les énergies renouvelables, notamment la petite hydraulique et le photovoltaïque, à hauteur de 30 pour cent de la consommation énergétique globale de la compagnie d'ici 2035.

En prévision de la saison estivale 2027, la société nationale a arrêté un programme opérationnel d'urgence sectorisé en quatre zones géographiques. Pour le Grand Tunis, le plan intègre cinq interventions urgentes comprenant la construction de trois stations de pompage ainsi que le forage, l'électrification et l'équipement de deux puits profonds destinés à renforcer les ressources hydrauliques dans la délégation de Mornag. Dans les gouvernorats du Nord, 19 interventions urgentes sont planifiées pour l'été 2027, ciblant en majorité le raccordement de nouveaux forages pour soutenir les réseaux locaux déficitaires.

Pour les gouvernorats du Centre, le programme d'urgence vise à optimiser l'alimentation de 9 localités à travers l'acquisition et la pose de 20 000 mètres de conduites, l'achat de 12 pompes et l'installation d'équipements de secours dans quatre stations de pompage. Les ressources affectées aux régions de Sousse, de Monastir et de Mahdia connaîtront par ailleurs une amélioration significative à la suite de l'entrée en exploitation de la station de dessalement de Sidi Abdelhamid.

Enfin, dans les gouvernorats du Sud, la compagnie déploiera 43 interventions urgentes reposant sur l'exploitation des nappes souterraines profondes. Ce volet prévoit la réalisation, l'électrification, l'équipement et le raccordement de 29 puits profonds, ainsi que le renouvellement des conduites vétustes, la maintenance des équipements de pompage et la détection systématique des fuites pour préserver la ressource.