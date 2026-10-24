Afrique: Climatologie - Septembre 2026 se classe au 5e rang des mois les plus chauds en Tunisie depuis 1950

Le mois de septembre 2026 s'est caractérisé par l'enregistrement de températures nettement supérieures aux normales saisonnières, parallèlement à une forte disparité dans la répartition des précipitations à travers les différentes régions du pays.

La moyenne nationale des températures, calculée sur la base des relevés de 26 stations principales, s'est établie à 27,1 degrés, dépassant la valeur de référence de 25,7 degrés avec un écart positif de 1,4 degré, d'après les données du bulletin climatologique mensuel publié ce samedi 24 octobre 2026 par l'Institut national de la météorologie. Cette valeur positionne le mois de septembre 2026 au cinquième rang des mois de septembre les plus chauds observés en Tunisie depuis 1950, après les records historiques enregistrés en 2022 (+2,8 degrés), 2021 (+2,7 degrés), 2014 (+2,0 degrés) et 1999 (+1,8 degré).

Les températures moyennes ont oscillé au cours du mois entre un minimum de 22 degrés à Thala et un maximum de 30,7 degrés à Tozeur. Les moyennes mensuelles des températures maximales ont quant à elles varié entre 27,7 degrés à Thala et 36,1 degrés à Tozeur, portant la moyenne nationale des maximales à 32,5 degrés, soit 1,3 degré de plus que la normale de référence établie à 31,2 degrés pour ces mêmes stations. Quant aux minimales, elles se sont situées entre 16,3 degrés à Thala et 25,7 degrés à Gabès, fixant la moyenne nationale des minimales à 21,7 degrés, ce qui représente une hausse de 1,4 degré par rapport à la moyenne de référence de 20,3 degrés.

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Sur le plan de la pluviométrie, les volumes de précipitations enregistrés ont révélé d'importants contrastes géographiques, caractérisés par des excédents localisés dans certaines stations du Centre et du Sud, tandis que d'autres zones, principalement dans le Nord et à Gabès, ont accusé un déficit accentué. Le cumul global des pluies relevées par les 26 stations de référence s'est élevé à 756,3 millimètres au cours du mois de septembre 2026, contre une normale saisonnière de 1002,7 millimètres, représentant ainsi 75,4% de la moyenne de référence.

Les excédents les plus marqués par rapport aux normales ont été documentés dans les gouvernorats de Tozeur avec 411,6%, de Kasserine avec 190,8 %, de Gafsa avec 144,6 % et de Sidi Bouzid avec 134,8 %. À l'inverse, les précipitations ont affiché un déficit sévère à Gabès, n'atteignant que 2,7 % de la normale, suivie par Tabarka avec 13,9 % et Bizerte avec 21,6 %. En termes de cumuls mensuels absolus, la station de Monastir a enregistré le volume le plus important du pays avec 84 millimètres, suivie par Kasserine avec 72,9 millimètres et Mahdia avec 57,3 millimètres.

Ce mois a également été marqué par des épisodes de vents violents, la vitesse maximale absolue ayant atteint un pic de 115,2 kilomètres par heure à Monastir. Plusieurs autres régions ont enregistré des rafales égales ou supérieures à 60 kilomètres par heure. La station de Thala a comptabilisé le plus grand nombre de jours de vents forts avec un total de 8 journées, suivie par Gafsa avec 5 jours et Kasserine avec 4 jours. Outre la pointe maximale relevée à Monastir, des pointes de rafales importantes ont été mesurées à Kasserine avec 93,6 kilomètres par heure, ainsi qu'à Kelibia, Siliana et Gafsa, où la vitesse des vents a atteint 86,4 kilomètres par heure au cours de la même période.