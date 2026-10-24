Afrique: Transports - La Transtu prolonge la ligne de bus 20 A jusqu'au complexe éducatif de Bhar Lazreg

La Société des transports de Tunis a entamé l'exploitation expérimentale du nouvel itinéraire de la ligne de bus 20 A, reliant la station principale Habib Thameur à la région de Bhar Lazreg, à la suite d'un prolongement d'un kilomètre de son parcours pour fixer son terminus au complexe éducatif de Bhar Lazreg.

Selon un communiqué rendu public ce samedi 24 octobre 2026 par la compagnie nationale, ce prolongement intervient en réponse aux demandes des usagers et à la suite d'une étude de terrain approfondie menée pour vérifier la conformité des infrastructures routières sur la distance ajoutée.

Le nouvel itinéraire de la ligne se déploie désormais sur une distance de 17 kilomètres dans chaque sens. Au départ de la station du Jardin Thameur, le trajet aller emprunte l'avenue Ghana, l'avenue Mohamed V, l'avenue Kheireddine Pacha, la route nationale 9, puis dessert la Cité Salama, les Zouaidia, l'avenue Khaled Ibn El Oualid, l'hôpital universitaire Mongi Slim, l'avenue Aïn Ghellal, l'avenue Ibn Rochd et l'avenue Jaber Ibn Hayyan, avant d'atteindre le complexe éducatif de Bhar Lazreg. Le parcours du retour suit exactement les mêmes étapes en sens inverse.

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La ligne assurera quotidiennement 24 rotations dans le sens de l'aller et 23 rotations au retour, à raison d'un départ toutes les 45 minutes, le tarif unitaire unifié ayant été fixé à 500 millimes.