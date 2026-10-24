Afrique du Nord: La Tunisie dans le top 10 des destinations desservies depuis la France, avec un trafic supérieur à son niveau pré-Covid

La Tunisie a enregistré 3,6 millions de passagers sur les liaisons aériennes avec la France dans le cumul 2026 présenté par le ministère français chargé des Transports, soit une progression de 4,1 % par rapport à 2025 et de 35,7 % par rapport à 2019. Le pays figure au huitième rang parmi les destinations nationales recensées dans le tableau de l'indicateur TendanCiel de septembre 2026, derrière notamment l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Maroc, les États-Unis, l'Allemagne et l'Algérie.

Cette évolution place le marché France-Tunisie au-dessus de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19. La progression de 35,7 % par rapport à 2019 témoigne d'un volume de trafic supérieur à celui de l'année de référence, tandis que la hausse annuelle de 4,1 % traduit une évolution positive par rapport à 2025.

L'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni en tête

Le classement des principales destinations présenté dans le rapport est dominé par l'Espagne, avec 13,9 millions de passagers, suivie de l'Italie, qui totalise 10,9 millions, et du Royaume-Uni, avec 10 millions.

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Le Maroc occupe la quatrième place, avec 7,7 millions de passagers, devant les États-Unis, qui enregistrent 7,4 millions. L'Allemagne totalise, pour sa part, 5,4 millions de passagers, tandis que l'Algérie en compte 4,4 millions. La Tunisie arrive ensuite avec 3,6 millions, devant la Turquie, à 3,3 millions, et le Canada, à 3 millions.

La comparaison des évolutions annuelles fait apparaître des dynamiques différentes selon les destinations. Le Maroc affiche une progression de 5,2 % par rapport à 2025, tandis que le trafic vers les États-Unis recule de 2,7 %. L'Allemagne enregistre une baisse de 3,5 %, contre un repli de 1,2 % pour l'Algérie. La Tunisie se distingue par une évolution positive de 4,1 % sur un an.

Une progression supérieure au niveau de 2019

La comparaison avec 2019 met également en évidence des évolutions contrastées. Le trafic aérien entre la France et la Tunisie dépasse de 35,7 % son niveau d'avant la pandémie. Cette progression est supérieure à celle enregistrée pour l'Algérie, dont le trafic cumulé augmente de 29,9 % par rapport à 2019.

Le Maroc affiche une hausse de 50 % sur la même période, tandis que la Turquie progresse de 41 %. Les États-Unis enregistrent une augmentation plus limitée de 2,2 %, alors que l'Allemagne dépasse son niveau de 2019 de 26,6 %, selon les données du rapport.

Ces données permettent de situer la Tunisie parmi les principaux marchés aériens desservis depuis la France et de mesurer l'évolution du trafic par rapport à deux références : l'année précédente et la période précédant la crise sanitaire.

Il convient néanmoins de distinguer le trafic aérien de la fréquentation touristique. Les chiffres comptabilisent des passagers transportés et ne concernent pas exclusivement les touristes français se rendant en Tunisie. Ils ne permettent donc pas, à eux seuls, de mesurer le nombre de touristes, les recettes générées ou les retombées économiques pour le secteur touristique tunisien.

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