Tunisie: Manger moins cher en Tunisie - Le retour obligé aux produits de saison

Face à la flambée des prix des fruits et légumes, les ménages tunisiens sont contraints de revoir leurs habitudes alimentaires. Entre produits locaux, légumes de saison et fruits importés devenus moins accessibles, manger équilibré représente un véritable défi budgétaire. Pourtant, quelques changements dans la composition du panier peuvent permettre de préserver l'essentiel sans augmenter ses dépenses.

Faire ses courses est devenu un exercice de calcul. Le consommateur compare les prix, hésite et se tourne souvent vers des produits moins chers. Selon l'Institut national de la statistique (INS), en septembre 2026, les prix du groupe « Alimentation et boissons » ont progressé de 8,4 % sur un an. Les fruits frais ont augmenté de 16,3 % et les légumes frais de 12,9 %. Sur le seul mois de septembre, les prix alimentaires ont encore grimpé de 2,1 %. Cette hausse pèse lourd sur les budgets familiaux. La banane, la pomme ou le raisin, autrefois consommés plus régulièrement, sont parfois achetés en petite quantité ou remplacés par des produits plus abordables. Toutefois, réduire ses dépenses ne doit pas conduire à supprimer des catégories essentielles d'aliments.

Le fruit local, une alternative à redécouvrir

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En Tunisie, les produits locaux offrent plusieurs possibilités pour diversifier l'alimentation à moindre coût. Les grenades, les dattes et les agrumes, selon leur période de commercialisation, peuvent remplacer certains fruits plus chers. Les produits de saison sont souvent plus accessibles lorsque les récoltes sont abondantes.

Cependant, les conditions climatiques, les coûts de production, le transport et les intermédiaires influencent également les prix. Des relevés effectués récemment à Sfax illustrent ces différences : la grenade était proposée à 2,500 dinars le kilogramme, contre 5 dinars pour la pomme et 11 dinars pour le raisin.

Le choix des fruits peut donc modifier sensiblement le coût du panier.

Le même principe s'applique aux légumes. Composer ses repas selon les produits disponibles permet de maîtriser les dépenses. Une soupe, une salade de saison, une chakchouka ou un plat de légumes secs peuvent contribuer à une alimentation variée.

Réduire l'achat de viande pour certains repas et la remplacer par des lentilles, des pois chiches ou des haricots constitue, également, une solution économique.

Le piège des économies qui coûtent cher à la santé

Toutefois, les économies alimentaires ne doivent pas se faire au détriment de la santé. Une alimentation principalement composée de pain, de pâtes et de pommes de terre ne garantit pas, à elle seule, des apports suffisants en vitamines, minéraux, fibres et protéines. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement concernés par les risques d'une alimentation déséquilibrée. Les légumes secs, généralement économiques, apportent des protéines végétales et des fibres. Les oeufs peuvent également contribuer aux besoins en protéines.

Il ne faut pas opposer systématiquement produits importés et produits locaux. Le choix doit tenir compte du prix, de la qualité, de la disponibilité et de l'apport nutritionnel.

Réapprendre à faire ses courses

Quelques habitudes peuvent améliorer la gestion du budget familial : planifier les menus de la semaine, comparer les prix au kilogramme, acheter les quantités nécessaires et limiter le gaspillage. Cuisiner davantage à la maison permet aussi de mieux contrôler les dépenses et la composition des repas. Néanmoins, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les consommateurs. L'amélioration de l'approvisionnement, la transparence des prix, la maîtrise des circuits de distribution et le soutien à la production agricole sont également indispensables.

Au fond, manger moins cher ne signifie pas manger moins bien. Le retour aux produits de saison constitue une réponse concrète à la hausse des prix, à condition de préserver la diversité alimentaire. L'enjeu est de permettre aux familles tunisiennes de protéger leur santé sans transformer chaque passage au marché en une nouvelle épreuve pour leur budget.