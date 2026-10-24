Tunisie: Italie - Les Tunisiennes dans le top 5 des nationalités féminines bénéficiaires de titres de séjour pour le travail

Avec 616 nouveaux titres de séjour délivrés pour motif professionnel en 2025, les Tunisiennes se classent au cinquième rang des nationalités féminines bénéficiaires en Italie. Les ressortissants tunisiens occupent, quant à eux, la troisième place pour les titres liés au travail, avec 5 612 documents délivrés, tandis que les autorisations pour études ont progressé de 162,2 % sur un an.

Les Tunisiennes confirment leur présence parmi les nationalités féminines les plus représentées dans les nouvelles autorisations de séjour pour motif professionnel en Italie. Selon les données de l'Institut national italien de la statistique (ISTAT), 616 titres de séjour liés au travail leur ont été délivrés en 2025, plaçant la Tunisie au cinquième rang de ce classement, derrière les États-Unis, le Maroc, les Philippines et l'Inde.

Cette présence s'inscrit dans une dynamique plus large de la mobilité tunisienne vers l'Italie. Au total, 5 612 nouveaux titres de séjour pour motif professionnel ont été accordés à des ressortissants tunisiens en 2025, soit 9,5 % de l'ensemble des titres délivrés pour ce motif. La

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Publié le 22 octobre 2026, le rapport de l'ISTAT, intitulé Cittadini non comunitari in Italia - Anno 2025, fait état d'une augmentation générale des nouveaux titres de séjour délivrés en Italie, dont le nombre a atteint 426 956 en 2025, en hausse de 47,2 % par rapport à 2024.

Les titres délivrés pour motif professionnel ont, pour leur part, progressé de 45,9 % sur un an.

Les Tunisiennes derrière les Marocaines

La comparaison avec le Maroc met en évidence un écart notable entre les deux nationalités maghrébines dans l'accès aux nouveaux titres de séjour professionnels délivrés aux femmes.

Avec 1 176 titres, les Marocaines occupent la deuxième place du classement, représentant 11,9 % des titres professionnels délivrés aux travailleuses étrangères. Les Tunisiennes, avec 616 titres, arrivent en cinquième position, avec une part de 6,2 %.

Les autorisations délivrées aux Marocaines sont ainsi près de deux fois plus nombreuses que celles accordées aux Tunisiennes. Les États-Unis arrivent en tête avec 1 317 titres, suivis du Maroc, des Philippines, avec 671 titres, puis de l'Inde, avec 651 titres.

La Tunisie figure donc parmi les cinq principales nationalités féminines bénéficiaires, mais reste derrière le Maroc en nombre de titres professionnels délivrés.

Le rapport souligne aussi une évolution dans la répartition des nationalités parmi les travailleuses étrangères. Les pays d'Europe de l'Est, traditionnellement présents dans les flux de main-d'oeuvre féminine à destination de l'Italie, ne figurent pas aux premières places du classement présenté par l'ISTAT. L'Albanie apparaît au sixième rang, avec 609 titres délivrés.

Le travail salarié, principale voie d'accès à l'emploi

Dans nos archives Tunisie - Hajj 2025 : Coût en baisse grâce à une intervention présidentiellePour les ressortissants tunisiens, les statistiques italiennes mettent en évidence le poids du travail salarié dans les nouveaux titres de séjour professionnels.

Selon l'ISTAT, 64,6 % des titres délivrés aux Tunisiens pour motif professionnel concernent une activité salariée non saisonnière. Cette proportion distingue la Tunisie de plusieurs autres nationalités présentes dans le classement.

En effet, le travail saisonnier prédomine parmi les titres professionnels délivrés aux ressortissants indiens et marocains, représentant respectivement 58,8 % et 59,3 % des autorisations accordées pour motif professionnel à ces deux nationalités.

À l'échelle nationale, les nouveaux titres de séjour professionnels restent majoritairement masculins. En 2025, 49 114 titres ont été délivrés à des hommes, contre 9 884 à des femmes. La part des hommes a atteint 83,2 %, contre 81,5 % en 2024.

Ces données décrivent la répartition des nouveaux titres délivrés, mais ne permettent pas, à elles seules, de mesurer le nombre total de travailleurs étrangers présents en Italie ni leur situation effective sur le marché du travail.

Les titres de séjour pour études en forte progression

L'autre fait marquant concerne les études. En 2025, 2 171 nouveaux titres de séjour pour motif étudiant ont été délivrés à des ressortissants tunisiens, soit une hausse de 162,2 % par rapport à l'année précédente.

La Tunisie se classe ainsi au quatrième rang des nationalités bénéficiaires de ces titres, derrière la Chine, avec 4 588 autorisations, la Turquie, avec 3 682, et l'Iran, avec 2 945.

Cette progression intervient dans un contexte de reprise des autorisations de séjour pour études en Italie. Selon l'ISTAT, leur nombre a dépassé 35 000 en 2025, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2010. L'institut relie notamment cette évolution aux initiatives mises en oeuvre par les universités italiennes pour attirer des étudiants étrangers, notamment à travers les bourses, les exonérations de frais d'inscription et le développement de formations en anglais.

La répartition par sexe montre toutefois que les hommes restent majoritaires parmi les étudiants tunisiens bénéficiaires de nouveaux titres de séjour. Les femmes représentent 43,3 % des autorisations délivrées aux ressortissants tunisiens pour études, contre 56,7 % pour les hommes.

Cette proportion contraste avec la tendance générale observée pour les titres de séjour étudiants en Italie, dont 53,2 % ont été délivrés à des femmes en 2025.

Une mobilité à deux composantes

Les chiffres de l'ISTAT mettent ainsi en évidence deux principales voies de mobilité légale des Tunisiens vers l'Italie : le travail et les études.

Dans le premier cas, les 5 612 nouveaux titres professionnels placent la Tunisie parmi les principales nationalités bénéficiaires, tandis que les 616 titres délivrés à des Tunisiennes soulignent leur présence dans les flux féminins de travailleurs étrangers.

Dans le second, la hausse de 162,2 % des titres étudiants constitue l'évolution la plus marquante concernant les ressortissants tunisiens dans les données présentées.

Ces indicateurs portent néanmoins sur les nouveaux titres délivrés au cours de l'année 2025. Ils ne doivent pas être confondus avec le stock total de ressortissants tunisiens résidant en Italie, ni avec le nombre de demandes de visa déposées ou d'entrées effectivement enregistrées sur le territoire italien.