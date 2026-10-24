Tunisie: 4e édition d'OASIS DAYS 2026 à Gabès - « Faire commun »

Pendant le festival, Gabès deviendra un carrefour de rencontres, de célébration et d'expérimentation au coeur des paysages oasiens et urbains du territoire. Le festival y déploiera une programmation composée d'expositions, de performances, de projections et autres concerts.

La ville de Gabès s'apprête à vibrer, du 29 octobre au 1er novembre 2026, au rythme de la 4e édition du festival Oasis Days. Organisée par l'association Focus Gabès sous la présidence d'honneur de l'artiste El Seed, cette grande manifestation pluridisciplinaire à vocation écologique place le patrimoine oasien au coeur d'une réflexion collective et engagée autour du thème « Faire commun ».

Écosystème unique et fragile, l'oasis maritime de Gabès s'affirme, dans ce cadre, comme un laboratoire vivant de création et d'action. C'est tout le sens de cette nouvelle édition du festival Oasis Days qui, comme on peut le lire dans un communiqué transmis par les organisateurs, veut franchir une étape décisive en passant de la simple prise de conscience environnementale à l'action concrète. En mettant en lumière les initiatives citoyennes et les savoir-faire ancestraux, l'événement invite habitants, créateurs, chercheurs et passionnés à réinventer ensemble l'avenir de ce territoire singulier, lit-on encore

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Pendant 4 jours, Gabès se fera carrefour de rencontres, de célébration et d'expérimentation au coeur des paysages oasiens et urbains du territoire. Le festival y déploiera une programmation faite d'expositions, de performances, de projections et autres concerts. Des rencontres, des ateliers et des débats croiseront les regards sur la préservation du patrimoine et l'élan des dynamiques collectives. Le programme propose, également, des balades guidées dans les oasis et la découvrerte de la richesse des produits du terroir et des traditions culinaires locales.

Figure de proue de cette édition, l'artiste tunisien El Seed, mondialement reconnu pour son art du « calligraffiti » mêlant calligraphie arabe, art urbain et création contemporaine, assure la présidence d'honneur de l'association Focus Gabès. Originaire de la région et marqué par son intervention emblématique sur le minaret de la mosquée de Jara, l'artiste incarne cette volonté de relier l'appartenance territorial à l'ouverture sur le monde.

Basée à Gabès, l'association Focus Gabès oeuvre pour la valorisation des richesses du territoire, la célébration des savoir-faire locaux et l'émergence de dynamiques collectives au service de l'avenir des oasis.