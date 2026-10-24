Tunisie: Expatriés - Charleroi et le FC Zurich sur Raki Aouani

Raki Aouani, 22 ans, est performant avec le Riga FC et son rendement ne passe pas inaperçu dans l'optique de la fenêtre du marché hivernal. Charleroi et le FC Zurich ont pris les devants en dépêchant des émissaires lors des trois derniers matchs de Riga FC en championnat et en Uefa Conference League. Buteur à six reprises et cinq fois passeur décisif en 31 matchs toutes compétitions confondues, Raki Aouani s'épanouit au sein du club letton et sa progression suscite actuellement l'intérêt de clubs évoluant dans des championnats plus attrayants.

Ce faisant, le profil de l'ex-avant de l'Etoile Sportive du Sahel intéresse donc le FC Zurich qui s'apprête à transmettre une offre, alors que, dans le même temps, Charleroi prépare aussi une proposition pour convaincre Riga FC de lui céder un joueur sous contrat jusqu'en décembre 2028. Valorisé à hauteur de 700 000 euros, un montant susceptible d'évoluer, Aouani pourrait prochainement amener son club employeur à étudier les propositions transmises.

Malmö et l'IFK Göteborg à l'affût pour Ali Youssef

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Le prêt d'Ali Youssef à Mjallby AIF pourrait tourner court en raison d'un salaire difficile à assumer pour le club suédois. Cependant, même son club employeur, l'Apollon Limassol, ne devrait pas le conserver, là aussi et principalement en raison de considérations financières, selon les informations exclusives d'Africafoot. Deux autres formations suédoises, Malmö FF et l'IFK Göteborg, seraient également intéressées par le profil du joueur de 26 ans, un élément dont le bail expire en été 2027 avec Limassol.

Ce faisant, à Mjällby AIF, Youssef a marqué un but et disputé 15 rencontres. Un bilan statistique qui ne résume toutefois pas à lui seul son rendement global. Passé par les rangs du BK Häcken avant son départ pour Chypre, Youssef est actuellement dans les pensées de Malmö FF et de l'IFK Göteborg. Ces pistes restent néanmoins à confirmer avec des propositions à venir dès l'ouverture du mercato d'hiver.

Chelsea veut Yassine Ayari

Les blues de Chelsea veulent profiter du blocage des négociations entre Brighton et Yassine Ayari pour tenter d'enrôler le milieu tuniso-suédois. Pisté aussi par Galatasaray, Ayari ne manque donc pas de prétendants. A 23 ans, le médian de Brighton est donc à la croisée des chemins.