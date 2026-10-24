Tunisie: Fusillade en France faisant un mort et quatre blessés - Une enquête ouverte pour assassinat «en relation avec une entreprise terroriste»

L'auteur de la fusillade a été interpellé rapidement par des policiers à Coignières (Yvelines) après avoir tiré en rafale depuis une voiture, dans la banlieue populaire de Paris.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) de France s'est saisi de l'enquête après une fusillade survenue hier matin dans le département français des Yvelines, à l'ouest de Paris, qui a fait un mort et quatre blessés.

Le Pnat a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinats «en relation avec une entreprise terroriste», mais aussi «détention d'arme de catégorie A» et «association de malfaiteurs terroriste», a rapporté la presse française.

L'homme a été interpellé rapidement par des policiers à Coignières (Yvelines) après avoir tiré en rafale depuis une voiture, a précisé une source policière, indiquant que les faits s'étaient produits vers 10H30 dans ce secteur de la banlieue populaire de Paris, au sud-ouest de la capitale. Selon une source proche du dossier, il est âgé de 39 ans. Il a été placé en garde à vue, a précisé le Pnat.

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Le suspect avait également piégé avec trois bouteilles de gaz et des fils électriques connectés à un minuteur son appartement situé à Plaisir, à quelques km des communes de Trappes et de La Verrière où s'est déroulée l'attaque, selon le Parquet national antiterroriste.

L'Agence France-Presse (AFP), citant des sources policières françaises, a rapporté qu'un homme circulant en voiture avait ouvert le feu hier matin sur des passants sur la route reliant les villes voisines de Trappes et de La Verrière, en banlieue parisienne. La fusillade a fait un mort et quatre blessés.

Nicolas Dainville, maire de La Verrière, a indiqué à l'AFP qu'une fille de 12 ans avait été gravement blessée par huit impacts de balle, mais que son état était désormais «stabilisé».

Le maire de Trappes Ali Rabeh a indiqué sur Bfmtv que parmi les victimes, «la personne décédée est d'origine africaine et la personne en urgence absolue est d'origine maghrébine».

«Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, ainsi qu'à tous les habitants des Yvelines. Dans cette terrible épreuve, la Nation se tient à leurs côtés», a indiqué sur son compte X le président français Emmanuel Macron.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a qualifié cet incident de « très grave » dans une publication sur la plateforme X. Le Parquet national antiterroriste a annoncé s'être saisi de l'enquête.

Le 12 de ce mois, deux personnes, le directeur d'un établissement scolaire et une enseignante, avaient été blessées après qu'un collégien eut ouvert le feu à l'intérieur du collège Joseph-Lakanal, près de Marseille, à l'aide d'un fusil de chasse.