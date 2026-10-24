Angola: Les autorités remettent les dépouilles des victimes de l'accident de Matala

Lubango — Le service de médecine légale de Huíla a remis ce samedi les certificats de décès et les dépouilles de 13 victimes, 19 jours après l'accident qui a coûté la vie à 17 personnes dans la municipalité de Matala.

Treize personnes sont décédées sur place et quatre à Luanda, où elles avaient été évacuées, plus précisément à l'hôpital des grands brûlés Julius Nyerere.

Les corps remis aujourd'hui sont ceux de 10 hommes et trois femmes, âgés de 22 à 53 ans, qui résidaient dans les municipalités de Lubango, Capunda Cavilongo, Humpata et Matala (Huíla), ainsi qu'à Moçâmedes (Namibe).

Concernant le processus d'identification des victimes de l'accident, la spécialiste du département, América Epalanga, a déclaré qu'il avait été mené conformément aux directives d'Interpol, notamment l'instrument « Disaster Victim Identification » (DVI), relatif à l'identification des victimes de catastrophes, un processus qui a duré 15 jours.

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De son côté, la médecin légiste et experte médico-légale, Marta Clemente, a indiqué que le travail d'identification s'était déroulé sans difficulté et a précisé que 92 % des victimes étaient des jeunes âgés de 22 à 35 ans.

De son côté, l'inspecteur provincial du Bureau de la santé, Pedro Galangunga, a indiqué que le gouvernement de Huíla avait apporté son soutien aux familles des victimes dès le sinistre, en leur fournissant des urnes funéraires et en se chargeant des démarches administratives nécessaires.

Il a ajouté que cette aide s'était également étendue à la distribution de paniers alimentaires aux familles et avait permis de faciliter le transport de l'un des corps vers Namibe.

L'accident s'est produit à la suite d'une sortie de route suivie d'une collision contre un pont, dans le village de Bembere, à la frontière entre les municipalités de Quipungo et de Matala, dans la province de Huíla.

Parmi les blessés, deux ont pu quitter l'hôpital, dont le conducteur titulaire, qui aurait cédé le volant à un tiers décédé sur place ; il est donc actuellement en détention, soupçonné d'homicide par négligence.

L'accident s'est produit vers sept heures et a impliqué un véhicule de marque Toyota Hiace, utilisé comme taxi sur le trajet Lubango-Matala et transportant des passagers. La cause présumée est un excès de vitesse ayant entraîné l'éclatement d'un pneu, suivi d'une sortie de route, d'une collision avec un pont et, par la suite, d'un incendie.

