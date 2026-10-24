Angola: L'ancienne Présidente du Liberia visite l'hôpital Azancot de Menezes

23 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'ancienne Présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a visité ce vendredi, à Luanda, l'hôpital materno-infantile Dr Manuel Pedro Azancot de Menezes, afin de découvrir le fonctionnement et la capacité de prise en charge de cet établissement de santé.

Selon un communiqué du Ministère de la Santé transmis à l'ANGOP, cette visite s'inscrivait dans le cadre de son séjour en Angola, à l'occasion de la 4e édition de la Biennale de Luanda, Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, qui s'est tenue les 22 et 23 octobre à Luanda.

Elle était accompagnée, lors de cette visite, par la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Alberto Pinto de Sousa, ainsi que la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto dos Santos.

Au cours de la visite, la directrice générale de l'établissement, Manuela Mendes, a présenté les principaux indicateurs d'activité, en soulignant la forte demande pour les services de santé maternelle, notamment en ce qui concerne les accouchements.

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À cette occasion, Ana Dias Lourenço a souligné l'importance de renforcer la littératie en santé et de sensibiliser les femmes au recours à la planification familiale, des mesures jugées fondamentales pour la promotion de la santé maternelle et reproductive.

De son côté, Ellen Johnson Sirleaf a manifesté son intérêt pour l'ouverture de l'hôpital aux échanges et à la collaboration avec des professionnels de santé d'autres pays, dans le but de partager des connaissances et des expériences visant à renforcer les soins médicaux.

La visite a également permis de présenter les activités menées par l'établissement hospitalier dans les domaines des soins spécialisés, de l'enseignement et de la coopération internationale en matière de santé maternelle et infantile.

L'hôpital Azancot de Menezes constitue l'un des établissements de référence à Luanda pour les soins aux femmes et aux enfants. ANM/ASS/LUZ

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