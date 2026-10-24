Maroc: La pièce « Zone grise » remporte le Grand Prix du Festival national du théâtre à Tétouan

La pièce « Zone grise » (Manteqa Ramadiya), présentée par la troupe « Mubdiaoun wa Mubdiaat » (Créateurs et Créatrices) de Fès et mise en scène par Ayoub Abou Nasr, a décroché le Grand Prix de la 26e édition du Festival national du théâtre, dont les activités se sont clôturées vendredi soir à Tétouan.

Cet festival, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la préfecture de la province de Tétouan, a été marqué par une compétition intense entre plusieurs productions nationales de grande qualité, avant que « Zone grise » ne finisse par remporter le Grand Prix.

La pièce primée explore une intrigue psychologique où la réalité s'entremêle à l'illusion. L'histoire suit un avocat qui perd son emploi à la suite d'une affaire complexe ayant bouleversé sa vie et l'ayant plongé dans une grave crise psychologique. Alors que son épouse tente d'élucider les zones d'ombre de ce dossier, les doutes et la jalousie s'intensifient au sein du couple, brouillant ainsi la frontière entre la vérité et les fragments d'une mémoire troublée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la cérémonie de clôture, qui s'est tenue au théâtre historique « Espagnol » en présence du Secrétaire général du département de la Culture, du Secrétaire général de la préfecture de Tétouan, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des arts, de la culture et des médias, la pièce a également reçu le prix de la meilleure écriture dramatique, décerné à l'auteure Chaimae El Mouzine.

Dans une déclaration à la MAP, le metteur en scène Ayoub Abou Nasr a exprimé sa fierté pour cette prestigieuse distinction, la considérant comme un puissant stimulant pour poursuivre ses efforts et son travail acharné, afin de proposer des créations artistiques à la hauteur des attentes des amateurs de théâtre au Royaume.

Concernant les autres prix de la compétition officielle, le prix d'interprétation féminine a été décerné ex aequo aux actrices Sandia Abou Tajeddine, pour la pièce « Circlage » (association « Jiwar » de Casablanca), et Zahra El Houari, pour la pièce « Dalam » (théâtre « Okaz » de Marrakech). Le prix d'interprétation masculine a, lui aussi, été partagé entre les acteurs Adil Abatourab, pour son rôle dans « Dabab », et Mohamed Chahir, pour son rôle dans « Dalam ».

Quant au prix de la mise en scène, le jury a décidé de le décerner ex aequo aux metteurs en scène Amine Nassour, pour sa pièce « Al-Misaad », et Meryem Zaïmi, pour sa pièce « Dabab » (troupe « Hib'art » pour la culture et les arts de Fès). Cette dernière a également remporté les prix des costumes et de la scénographie, attribués respectivement à la créatrice Asmaa Hamouch et à l'artiste Abdelhay Seghrouchni.

Par ailleurs, le « Prix de l'Espoir » (destiné à encourager les talents prometteurs et les troupes émergentes) a été partagé entre l'artiste Asmaa Lamine, pour son rôle dans la pièce « Trois yeux et un chat » (troupe « Coursin » de Rabat), et l'artiste Othmane Yahyaoui, pour la pièce « Al-Misaad » (troupe « Lahlou » pour la médiation culturelle de Laâyoune).

De son côté, le metteur en scène Amine Nassour a estimé que le prix de la mise en scène revêt une portée symbolique particulière, s'agissant de la troisième fois qu'il monte sur le podium à Tétouan depuis que la ville a commencé à abriter le festival en 2015.

Pour sa part, Hicham Abkari, directeur des arts au département de la Culture, a souligné que la 26e édition du festival a joui d'un rayonnement exceptionnel, grâce à la richesse de sa programmation et à la ferveur du public, présent dès le premier jour.

Il a noté que cet engouement témoigne de la place profondément ancrée du théâtre chez les habitants de Tétouan et ses visiteurs.

Le directeur artistique du festival, Yassine Ahjam, a mis en avant le succès, tant sur le plan organisationnel que créatif, tout en saluant le professionnalisme du jury et la pertinence de ses choix artistiques.

Il a par ailleurs souligné que le festival ne s'est pas limité à la compétition, il a également offert un terreau intellectuel fertile, à travers des séminaires, des ateliers et un suivi critique quotidien, autant d'éléments qui constituent un levier pour le développement de la pratique théâtrale nationale et le renforcement du rayonnement de la création théâtrale marocaine.