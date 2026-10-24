Maroc: Le rappeur marocain French Montana et Jorja Smith ouvriront le bal du Ballon d'Or

Deux stars internationales, le rappeur américain French Montana et la chanteuse anglaise Jorja Smith, se produiront lundi à Londres lors de la cérémonie du Ballon d'Or, ont annoncé samedi les organisateurs de cette 70e édition à l'AFP.

Pour la première fois délocalisée outre-Manche, la cérémonie va accueillir ces deux artistes aux genres musicaux bien distincts pour assurer le show au London Palladium.

Star confirmée qui marie ses racines marocaines à la culture hip-hop new-yorkaise, French Montana est connu pour ses collaborations comme « No stylist » avec Drake et surtout « Unforgettable » avec Swae Lee, titre sorti en 2017 dont le clip cumule 1,9 milliard de vues sur YouTube.

De son côté, l'autrice-compositrice-interprète anglaise Jorja Smith s'est imposée en mêlant RnB, soul et jazz, des influences tirées de ses origines jamaïquaines et de sa formation musicale classique.

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Sa carrière a décollé il y a dix ans avec « Blue Lights », suivi par d'autres titres intimistes ou plus dansants. Au-delà de sa voix, elle est reconnue pour son écriture engagée, notamment en faveur de la justice sociale.

Outre leurs performances pendant la soirée, « d'autres surprises sont programmées », a évoqué dans un communiqué le groupe L'Equipe, propriétaire du magazine France Football, qui décerne depuis 1956 la plus prestigieuse récompense individuelle du ballon rond, qui avait été décernée en 2025 au Français Ousmane Dembélé et à l'Espagnole Aitana Bonmati.

Après le traditionnel tapis rouge, la cérémonie doit démarrer à 20H00 à Londres (21H00 à Paris). Diffusée sur DAZN et la chaîne L'Equipe en France, elle sera présentée par l'ancien attaquant international français Thierry Henry et la journaliste sportive Kate Scott.